कान्समा एआई फिल्मको दबदबा, डेमी मूर भन्छिन्- कलाकारले एआईसँगै जिउन सक्नुपर्छ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेत्री डेमी मूरले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब रोक्न नसकिने वास्तविकता भएको बताएकी छन्।
- कान्स चलचित्र महोत्सवमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगले चलचित्र निर्माणको शैली परिवर्तन गरिरहेको छ।
- कलाकार म्याथ्यु म्याककोनाघेले आफ्नो आवाज र अनुहार अनुमति बिना प्रयोग हुन नदिन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
अभिनेत्री डेमी मूरले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब रोक्न नसकिने वास्तविकता बनिसकेको बताएकी छन् ।
कान्स चलचित्र महोत्सवकी निर्णायक सदस्य मूरले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विरोध गर्नु भनेको अन्ततः हारिने लडाइँ लड्नुजस्तै हो । त्यसैले यससँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’
उनको भनाइपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको थियो । कतिपयले उनलाई सर्जक समुदायको हितविपरीत बोलेको आरोप लगाए भने केहीले कृत्रिम बुद्धिमत्ताले सिर्जनात्मक क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने जोखिमलाई उनले सामान्य रूपमा लिएको टिप्पणी गरे ।
तर, यस वर्षको कान्स महोत्सवभर एउटा कुरा स्पष्ट देखिएको छ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब चलचित्र निर्माणको शैली परिवर्तन गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ ।
कान्सको चलचित्र बजारमा यस वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरिएका धेरै परियोजना खुला रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । क्रिटरज नामक पारिवारिक एनिमेटेड चलचित्रले आफूलाई ‘मानव नेतृत्वमा बनेको तर कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहयोग प्राप्त चलचित्र’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यस्तै ‘प्याराडाइज लस्ट’ र बिटक्वाइन जस्ता चलचित्रले पनि कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई प्रमुख आकर्षण बनाएका छन् । ‘पल्प फिक्सन’का सह-लेखक रोजर एभरीले ‘प्याराडाइज लस्ट’ निर्माण गरिरहेका छन् भने ‘द बोर्न आइडेन्टिटी’ का निर्देशक डग लाइमनले ‘बिटक्वाइन’ निर्देशन गरिरहेका छन् । फिल्ममा गाल गाडोट, केसी एफ्लेक) र पिट डेभिडसनको अभिनय रहनेछ ।
‘बिटक्वाइन’का निर्माता रायन काभानाफ अहिले ‘एक्मी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा विशेष प्रभाव’ नामक नयाँ कम्पनीमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सहयोगी चलचित्र निर्माण प्रणालीको प्रचारमा सक्रिय छन् । कम्पनीले चलचित्र निर्माणमा सहज कार्यप्रवाह र तत्काल दृश्य विकासजस्ता प्रविधिमा काम गर्ने जनाएको छ ।
एक अनुभवी चलचित्र बिक्री प्रतिनिधिले भनेका छन्, ‘एक वर्षअघि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्नेहरू यसबारे खुलेर बोल्न हिच्किचाउँथे । तर यस वर्ष उनीहरूले केही लुकाएका छैनन् ।’
यसअघिका कान्स, सनडान्स वा अन्य प्रमुख चलचित्र महोत्सवमा कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई चलचित्र उद्योगका लागि खतराका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो । अहिले पनि यसले कलाकारको स्थान लिन सक्ने डर कायम छ । एनिमेसन, दृश्य प्रभाव र कथापटकथा मूल्यांकनजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी कटौती सुरु भइसकेको बताइन्छ ।
तर, अहिले चलचित्र उद्योगभित्र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुभन्दा कलाकारको स्वर, अनुहार र सिर्जनात्मक सामग्रीको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने बहस बलियो बन्दै गएको छ ।
म्याथ्यु म्याककोनाघेले आफ्नो आवाज र अनुहार अनुमति बिना प्रयोग हुन नदिन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उनले ‘मेरो आवाज वा अनुहार प्रयोग हुँदा त्यो मेरो स्वीकृतिसहित भएको होस् भन्ने चाहन्छु’, भन्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा सहमति र स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विभिन्न उद्योग कार्यक्रममा निर्माता, निर्देशक र कलाकारले पनि डेमी मूरको भनाइलाई समर्थन गरेका छन् । धेरैले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई महँगो वा जोखिमपूर्ण मानिएका चलचित्र निर्माण सम्भव बनाउने अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।
रेबेल मिडियाकी प्रमुख लउरा लुइसले ‘निर्माताका रूपमा म कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई अन्य उपकरणजस्तै एउटा साधनका रूपमा हेर्छु,’ भन्दै यसले निर्माण खर्च घटाउन सहयोग गर्ने बताइन् ।
त्यस्तै ब्लीकर स्ट्रिटका प्रमुख केन्ट स्यान्डर्सनले भविष्यमा सामान्य व्यक्तिले पनि आफ्नै घरबाट ठूलो स्टुडियोस्तरका चलचित्र बनाउन सक्ने अवस्था आउने बताएका छन् । उनले यसले दर्शकलाई नयाँ र फरक प्रकारको ‘वास्तविक सिनेमा’ खोज्न प्रेरित गर्न सक्ने धारणा राखेका छन् ।
तर, सबैजना यति आशावादी छैनन् । कान्स महोत्सव निर्देशक थिएरी फ्रेमोले कृत्रिम बुद्धिमत्ताप्रति सतर्क रहनुपर्ने बताएका छन् । उनले कलाकार, लेखक, अभिनेता र स्वर कलाकारको रोजगारी जोगाउन कानुनी नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4