+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

झनै घट्यो गण्डकी प्रदेशका उद्योगको उत्पादन क्षमता

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण समग्र मागमा सुधार नआउँदा गण्डकीका उद्योहरूको उत्पादन क्षमता घटेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते १४:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंक गण्डकी प्रदेशको अध्ययन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष पुससम्म उद्योगको औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ३९.५६ प्रतिशत रहेको छ, जुन गत वर्षको ४१.४० प्रतिशतभन्दा कम हो।
  • गण्डकी प्रदेशमा चालु आव पुससम्म प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ६.८७ प्रतिशतले घटेर ३ लाख ९२ हजार ४ सय २५ हेक्टर पुगेको छ।
  • कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत मालढुंगा–राम्दी–गैँडाकोट खण्डमा करिब ८१ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र वित्तीय प्रगति ७५ प्रतिशत छ।

८ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष पुसम्ममा गण्डकी प्रदेशका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता झनै घटेको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण समग्र मागमा सुधार नआउँदा उद्योहरूको उत्पादन क्षमता घटेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक गण्डकी प्रदेशको अध्ययन अनुसार चालु आव पुसम्म उद्योगको औसत उत्पादन क्षमता उपयोग ३९.५६ प्रतिशत छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ४१.४० प्रतिशत थियो ।

चालु आव सोही अवधिमा तोरी तेल, ड्राई सिरप, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, ट्याब्लेट तथा झोल औषधि उत्पादन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा वृद्धि भएको देखिएको छ भने प्रशोधित दूध र चुरोट उत्पादन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ ।

आव २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ५.०१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमश: २६.२८, १८.३७ र ५५.३५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

२०८२/८३ को प्रथम अर्धवार्षिक अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल अघिल्लो वर्ष सोही अवधि (संशोधित तथ्यांक) को तुलनामा करिब ६.८७ प्रतिशतले ह्रास आई ३ लाख ९२ हजार ४ सय २५ हेक्टर कायम भएको छ । गत आव सोही अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल ३.५२ प्रतिशत घटेको थियो ।

चालु आव पुस मसान्तमा गण्डकी प्रदेशमा तरकारी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ७.२५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने मसलाबालीले ढाकेको क्षेत्रफल ७.३६ प्रतिशत र फलफूलले ढाकेको क्षेत्रफलमा ३.९१ प्रतिशत ह्रास आएको छ ।

यस प्रदेशको कृषि उपजले ढाकेको कुल क्षेत्रफलको ८८.४१ प्रतिशत प्रमुख खाद्य तथा अन्न बाली, ५.३३ प्रतिशत तरकारी, ४.२६ प्रतिशत फलफूल तथा १.७५ प्रतिशत मसला लगाइएको क्षेत्रफल छ ।

चालु आव पुसम्ममा खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादन ७.०६ प्रतिशत तथा तरकारी उत्पादन ५.५ प्रतिशत ह्रास आएको छ । प्रदेशमा चिया उत्पादन १.८५ प्रतिशत, फलफूल २.९५ र मसला ०.२५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

त्यस्तै पशुजन्य उत्पादनतर्पm गण्डकीमा अन्डा उत्पादन २३.५८ प्रतिशत, दूध र माछा उत्पादनमा क्रमश: ०.७४ प्रतिशत र १.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मासु उत्पादन १३.७७ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

यसैगरी वनजन्य उत्पादनतर्पm काठ उत्पादन ३१.५३ प्रतिशतको वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ । २०८२ पुस मसान्तमा गण्डकीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा २३ अर्ब १६ करोड २९ लाख कर्जा लगानी भएको छ । उक्त रकम यस प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जाको ६.३८ प्रतिशत छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गण्डकीमा प्रवाहित कुल कर्जाको ७.९१ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ७२ करोड औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानी गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा क्रमश: १९.१७ प्रतिशत र ३.७७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत मालढुंगा–राम्दी–गैँडाकोट खण्डमा करिब ८१ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने वित्तीय प्रगति ७५ प्रतिशत छ ।

बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डको भौतिक प्रगति करिब ८८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब ८४ प्रतिशत छ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६९ प्रतिशत छ ।

यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब १६.५५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब १०.८ प्रतिशत भएको छ । यस प्रदेशमा विदेशी पर्यटक आगमन संख्यामा ३३.२ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने हवाई यात्रु आगमन संख्यामा १०.७ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

उत्पादन क्षमता उद्योग गण्डकी प्रदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कान्समा एआई फिल्मको दबदबा, डेमी मूर भन्छिन्- कलाकारले एआईसँगै जिउन सक्नुपर्छ

कान्समा एआई फिल्मको दबदबा, डेमी मूर भन्छिन्- कलाकारले एआईसँगै जिउन सक्नुपर्छ
बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन जेठ ११ गतेका लागि आह्वान

बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन जेठ ११ गतेका लागि आह्वान
महिन्द्राको २ टन भार क्षमता भएको बोलेरो म्याक्स पिकअप सार्वजनिक

महिन्द्राको २ टन भार क्षमता भएको बोलेरो म्याक्स पिकअप सार्वजनिक
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीन उम्मेदवार मैदानमा

महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि तीन उम्मेदवार मैदानमा
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
मूल्यवृद्धि र नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा लगातार दोस्रो महिना आयात २ खर्बमाथि

मूल्यवृद्धि र नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा लगातार दोस्रो महिना आयात २ खर्बमाथि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित