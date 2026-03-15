महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालको उम्मेदवारी फिर्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि हेमराज ढकालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
- अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि रामचन्द्र संघई र सुरकृष्ण वैद्याबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
- कोषाध्यक्ष पदका लागि मनिषलाल प्रधान र अम्बिका प्रसाद पौडेलले चुनाव लड्ने भएका छन्।
८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आज हुने निर्वाचनका लागि हेमराज ढकालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
अब रामचन्द्र संघई र सुरकृष्ण वैद्यबीच सो पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आजै हुने कोषाध्यक्षका लागि भने मनिषलाल प्रधान र अम्बिका प्रसाद पौडेल भिड्ने भएका छन् ।
मतदान आजै हुने र मतगणना समेत आजै हुने निर्वाचन तालिका छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4