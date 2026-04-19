मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत

उनको विश्वासको पक्षमा ६२ मत र विपक्षमा ३६ मत परेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते १७:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले ८ जेठमा सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
  • उनको पक्षमा ६२ मत र विपक्षमा ३६ मत परेको छ।
  • गत वैशाख २१ गते जनमत फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिएका हुन्।

८ जेठ, काठमाडौं । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।

उनको विश्वासको पक्षमा ६२ मत र विपक्षमा ३६ मत परेको छ ।

गत वैशाख २१ गते जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिएका हुन् । यस अघि गत जेठ १ गते विश्वासको मत लिनको लागि सदन आह्वान गरिए पनि आफ्नै पार्टी काँग्रेस भित्रको असन्तुष्टिले फलोर क्रस गर्ने डरले अन्तिम अवस्थामा आएर उनी पछाडि हटेका थिए।

