+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मधेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाएको बैठक अन्योलमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १३:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेशसभा बैठक अन्योल बनेको छ।
  • जसपा नेपालले विश्वासको मत दिने कि नदिने निर्णय गर्न सकेको छैन।
  • कांग्रेसको शेखर समूहले मुख्यमन्त्री यादवलाई फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम छ।

१ जेठ, जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेशसभा बैठक अन्योल बनेको छ ।

सत्तागठबन्धन भित्रको आन्तरिक समिकरणमा आएको असन्तुष्टिको कारण अन्योल बनेको हो ।

जसपा नेपालले अझैसम्म विश्वासको मत दिने कि नदिने भनेर दलको निर्णय गर्न सकेको छैन । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका यादवलाई आफ्नै पार्टीको शेखर समूहले समेत फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम छ ।

गत वैशाख २१ गते जनमतले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि आज मुख्यमन्त्रीको विश्वासको लागि बिहान ११ बजे बैठक डाकिएको थियो ।

तर दिउँसो १ बजेपनि बैठक सुरु हुन सकेको छैन । बैठक दिउँसो १:१० बजेको लागि सारिएको छ । अहिले कार्यव्यवस्था परामर्स समितिको बैठक चलिरहेको छ ।

मधेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशका मुख्यमन्त्रीले निजी सचिवालयमा १० जना राखेपछि कर्मचारीले रोके तलब

मधेशका मुख्यमन्त्रीले निजी सचिवालयमा १० जना राखेपछि कर्मचारीले रोके तलब
जनमत पार्टीका ९ सांसदले मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए

जनमत पार्टीका ९ सांसदले मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए
मधेश जनलोकपाल आयोग : साढे ४ वर्षमा उपलब्धि शून्य

मधेश जनलोकपाल आयोग : साढे ४ वर्षमा उपलब्धि शून्य
भूगोल ठग्ने ‘वैकल्पिक’ राजनीति : मधेश-कर्णालीमाथि संरचनागत घात

भूगोल ठग्ने ‘वैकल्पिक’ राजनीति : मधेश-कर्णालीमाथि संरचनागत घात
मधेशका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले गरे तीन घण्टा छलफल

मधेशका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले गरे तीन घण्टा छलफल
मधेशको बजेट १२ अर्ब घट्ने अनुमान, आर्थिक जोखिममा सरकार

मधेशको बजेट १२ अर्ब घट्ने अनुमान, आर्थिक जोखिममा सरकार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित