संसद्, सरकार र अदालतको स्पिड नमिली देश बन्दैन : सभामुख अर्याल

देशलाई सुहाउँदो, देशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुहाउँदो कानुन निर्माणमा सबैको संवाद र सहकार्य हुनेछ भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको पनि सुनाए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते १९:२६

८ जेठ, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुक बनाउनका निम्ति राज्यका अंगहरूको स्पिड मिल्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्व सांसद मञ्च नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘संसदीय समितिमा विधायीकी र गैर विधायीकी अभ्यास’ विषयक अन्तर संवादमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

‘कानुन निर्माणमा सरकारलाई घचघच्याउने न्यायालय होला, कार्यपालिका होला, व्यवस्थापिका होला । त्यस कारणले यो एउटा सरकार हो’, उनले भने, ‘यो तीन वटाको स्पिड मिलेन भने देश बन्दैन ।’ यसबारे उनले थप व्याख्या गरेनन् ।

काम आउँदा स्रोत साधन र कानुनी प्रबन्ध देखाउने गलत प्रवृत्ति रहेको भन्दै असल नियत भए ती समस्या गौण हुने बताए । ‘सबैभन्दा पहिला नियतको कुरा गरौं । यदि नियत सफा भयो भने स्रोतहरू पाइन्छ’, उनले भने ।

काम गर्दा पूर्वजका अनुभव सुनेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘जीवनमा सिकेर सकिँदैन जति पनि सिकिरहन सकिन्छ सिक्नु राम्रै कुरा हो र यसबाट घाटा पनि हुँदैन,’ उनले भने ।

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन अग्रज पुस्ताले खेलेको भूमिका असाधारण रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई भुल्न नहुने बताए । अग्रज तथा विज्ञ अनुभव, अथक संघर्षबाट धेरै विषय सिक्न सकिने उनको भनाइ छ ।

अहिले संसद्को जिम्मेवारीमा केही असान्दर्भिक भएका पुराना कानुन खारेज तथा संशोधनको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । त्यसका केही उदाहरण पनि दिए ।

त्यसै उदाहरणमा १८ वर्षमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको लाइसेन्स दिने र २१ वर्षमा चार पाङ्ग्रेको लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेको उनको बताए ।

‘दुई पाङ्ग्रे भनेको अत्यन्तै असुरक्षित सवारी साधनको रूपमा हामीले हेर्छौं । चार पाङ्ग्रे त्यो भन्दा सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कानुन यस्तो छ पहिला तिमी असुरक्षित सवारी साधन चलाऊ, त्यसपछि मात्र सुरक्षित सवारी साधन भन्ने खाले छ ।’

अर्को उदाहरण उनले विवाहसम्बन्धी कानुनमा पनि रहेको बताए । देशका विभिन्न ठाउँमा १६ वर्षमा विवाह भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो कानुनले २० वर्षपछि विवाह गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो सही छ कि गलत म त्यो बहसमा छैन । तर, कानुन निर्माण गर्ने बेलामा हाम्रो विधेयकको ड्राफ्ट कहाँ हुन्छ ?’

कानुनका प्रयोगकर्तालाई थाहा नदिएर कानुन बनाउँदा यस्तो समस्या आइरहेको उनले समीक्षा सुनाए । ‘हामी कानुन बनाइदिन्छौं र तिमी प्रयोग गर भनेर लगेर लाद्ने कोसिस गर्छौं’, उनले अगाडि भने, ‘जसले गर्दा जनताले प्रयोगकर्ताले आफूले प्रयोग गर्ने कानुन थाहा पाउँदैन र उ जबरजस्ती त्यो कानुन पालना गर्नलाई बाध्य हुन्छ ।’

देशलाई सुहाउँदो, देशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुहाउँदो कानुन निर्माणमा सबैको संवाद र सहकार्य हुनेछ भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको पनि सुनाए ।

डोलप्रसाद अर्याल
सभामुखको भूमिकामाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाई व्यवहार सच्याउन सभामुखको चेतावनी

सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद्‌मै उठ्यो प्रश्न

नेपालको गौरव वृद्धि हुनेगरी कूटनीतिलाई अघि बढाउन सभामुख अर्यालको आग्रह

राज्यका तीनै अंगले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके विकासले ठूलो फड्को मार्छ : सभामुख

कूटनीतिक राहदानी वितरणबारे दलहरूसँग सभामुखले गरे परामर्श

