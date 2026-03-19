+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपालको गौरव वृद्धि हुनेगरी कूटनीतिलाई अघि बढाउन सभामुख अर्यालको आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १७:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको गौरव र प्रतिष्ठालाई वृद्धि गर्न कूटनीतिक नियोगहरूको सहभागितामा नयाँ सफलताको अध्याय शुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो।
  • अर्यालले शिक्षाको माध्यामद्वारा प्रविधि प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र जनसहभागिताका कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय महत्व बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
  • उहाँले सबै पक्षलाई नेपालको कूटनीतिलाई विश्वव्यापी स्तरमा प्रभावकारी बनाउन लगन, मेहनत र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

२५ वैशाख, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको गौरव र प्रतिष्ठालाई अझ वृद्धि हुनेगरी नेपालको कूटनीतिलाई अघि बढाउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्ले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेका एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कूटनीतिक नियोगहरूको सहभागितामा कुटनीतिक सफलताको नयाँ अध्याय शुरु गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालको राष्ट्रिय महत्व बुझाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको उपस्थितिमा जनसहभागितामूलक कार्यक्रममा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

‘हामीले नयाँ पुस्तालाई देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा र संस्कृतिप्रति जागरुक गरी शिक्षाको माध्यामद्वारा प्रविधिको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागिता र जनसहभागिताका कार्यक्रमहरूद्वारा राष्ट्रिय महत्व बुझाउन जरुरी छ । जसले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,’ उनले भने ।

शिक्षाको माध्यामद्वारा प्रविधिको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागिता र जनसहभागिताका कार्यक्रमहरूद्वारा राष्ट्रिय महत्व बुझाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि बताए ।

‘तपाईंहरूको लगन, मेहनत र प्रतिवद्धताविना राष्ट्रिय नीतिका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् । सबै मिलेर नेपालको कूटनीतिलाई विश्वव्यापी स्तरमा अझ प्रभावकारी रुपमा प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठालाई अझ वृद्धि गर्न कूटनीति नियोगहरूको सकारात्मक सहभागितामा सफलताको नयाँ अध्यायको शुरु गरौं,’ उनले भने ।

डोलप्रसाद अर्याल सभामुख
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राज्यका तीनै अंगले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके विकासले ठूलो फड्को मार्छ : सभामुख

राज्यका तीनै अंगले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके विकासले ठूलो फड्को मार्छ : सभामुख
कूटनीतिक राहदानी वितरणबारे दलहरूसँग सभामुखले गरे परामर्श

कूटनीतिक राहदानी वितरणबारे दलहरूसँग सभामुखले गरे परामर्श
सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा

सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा
सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा

सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा
सभामुख पदमा रास्वपाका डीपी अर्यालको उम्मेदवारी दर्ता

सभामुख पदमा रास्वपाका डीपी अर्यालको उम्मेदवारी दर्ता
यो इतिहास लेख्ने अवसर हो, सदुपयोग गर्न नसके माफ गर्न गाह्रो हुन्छ : उपसभापति अर्याल

यो इतिहास लेख्ने अवसर हो, सदुपयोग गर्न नसके माफ गर्न गाह्रो हुन्छ : उपसभापति अर्याल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित