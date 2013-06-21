यो इतिहास लेख्ने अवसर हो, सदुपयोग गर्न नसके माफ गर्न गाह्रो हुन्छ : उपसभापति अर्याल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १२:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई इतिहास लेख्ने अवसर सदुपयोग गर्न आग्रह गरे।
  • अर्यालले अनुशासित समाज निर्माण गर्नुपर्ने र अस्पताल, विद्यालयमा नेता खोज्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
  • उहाँले बन्न लागेको सरकार र जिम्मेवारी गम्भीर रहेको भन्दै सांसदहरूलाई इमानदारिता र क्षमतालाई राष्ट्रलाई समर्पण गर्न अनुरोध गरे।

३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जनताले आफूहरूलाई इतिहास लेख्ने अवसर दिएको बताउँदै त्यसमा लाग्न नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबारबाट सुरु भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले इतिहास लेख्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरे ।

‘यो इतिहास लेख्ने सुवर्ण अवसर हो । इतिहास लेख्ने मात्रै होइन । हामीले इतिहास लेख्ने यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनौं भने सायदै हामीले आफूले आफूलाई माफ गर्न गाह्रो हुनेछ,’ अर्यालले सम्बोधनको क्रममा भने ।

साथै, उनले अनुशासित समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले एउटा अनुशासित समाज निर्माण गर्नुपर्नेछ । हामीले अस्पताल जाँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको नेता खोज्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्नेछ,’ अर्यालले अघि भने, ‘हामीले स्कुल जाँदा आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको नेताको खोजी गर्न छाड्नुपर्नेछ । हामी कर तिर्न जाँदा अन्डरटेबुल गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।’

अहिलेको गम्भीर समयमा बन्न लागेको सरकार र जिम्मेवारी साँच्चै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उनले बताए ।

‘यो गम्भीर समयमा बन्न लागेको सरकार र जिम्मेवारी साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ,’ उपसभापति अर्यालले भने, ‘हाम्रा हरेक गतिविधिलाई जेनजीहरूले हेर्नुहुनेछ । हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्नेछ । हामीले आफ्नो इमानदारिता, लगनशीलता र क्षमतालाई राष्ट्र र नेपाली जनतालाई सुम्पिनुपर्नेछ ।’

उनले सबै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गम्भीर रुपमा तयारी हुन पनि अनुरोध गरे ।

