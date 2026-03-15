कक्रोच जनता पार्टीद्वारा बेंगलुरुमा प्रदर्शन आह्वान, भेला नहुन प्रहरीको चेतावनी

‘जनतालाई सुझाव दिइन्छ कि जानाजान वा अन्जानमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सन्देश सेयर वा प्रसारित नगर्नुहोला र टाउन हल नजिक जम्मा नहुनुहोला,’ प्रहरीले भनेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते २०:२६

८ जेठ, काठमाडौं । भारतको बेंगलुरु नगर प्रहरीले आइतबार टाउन हलमा कोही पनि जम्मा नहुन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ । कक्रोच जनता पार्टीका नाममा टाउन हलमा कार्यक्रम गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आह्वान भएपछि प्रहरीको यो अपिल आएको हो ।

कक्रोच जनता पार्टी, कर्नाटकका नामबाट टाउन हलमा आइतबार ‘शान्तिपूर्ण मानव साङ्लो’ बनाउने भन्दै आह्वान भएको छ ।

नगर प्रहरीले टाउन हलमा यस्तो कुनै कार्यक्रम गर्ने भन्दै आधिकारिक आवेदन नआएको दाबी गरेको छ । यस्तै ग्रेटर बेंगलुरु अथ्युरिटीसँग पनि कार्यक्रम आयोजना गर्न कसैले अनुमति नमागेको प्रहरीले भनेको छ ।

प्रहरीले कर्नाटक उच्च अदालतको आदेशको हवाला पनि दिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘सहरमा कुनै पनि किसिमको प्रदर्शन या कार्यक्रमको अनुमति छैन । किनकी सबै तवरको विरोध सभाका लागि फ्रीडम पार्कको ठाउँ तय गरिएको छ ।’

प्रहरीले टाउन हलअघि जम्मा भएर प्रदर्शन गर्नु अदालतको निर्देशनको उल्लंघन मानिने भन्दै चेतावनी दिएको छ ।

