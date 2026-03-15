८ जेठ, पर्वत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले आफ्नो पार्टीले जनतालाई निराश हुन नदिने दाबी गरेका छन् । पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा शुक्रबार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
महामन्त्री बुर्लाकोटीले नागरिकले चाहेजस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले प्रभावकारी काम भइरहेको बताए । देशमा भएका बेथिति र विसंगतिका जालाहरू तोड्न नेपाली जनताले रास्वपालाई करिब दुई तिहाइको जनमत दिएको पनि उनले टिप्पणी गरे ।
विपक्षी दलहरूले जतिसुकै विरोध गरे पनि त्यस्ता जालाहरू तोडेरै छाड्ने बुर्लाकोटीले बताए ।
अर्को प्रशंगमा उनले जनताको निराशालाई आशामा बदल्न काम नै गरेर देखाउनुपर्ने बताउँदै सोही कारणले संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आउन नभ्याएको दाबी गरे । ‘काम गर्ने बेलामा फोन उठाएर र संसद्मा बोलेर नतिजा दिन सकिन्न,’ उनले भने, ‘काम नै गरेर देखाउने हो । त्यसैले कम्तीमा छ महिना पर्खेर हेरिदिनुस् ।’ –रासस
