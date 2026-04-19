नक्कली नोट छाप्ने प्रिन्टर र कम्प्युटरसहित दुई जना पक्राउ

उनीहरूबाट ठूलो मात्रामा नक्कली १००, ५०० र १००० का नेपाली नोट, कम्प्युटर, प्रिन्टरसमेत अन्य सामग्री बरामत भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते २१:२८

८ जेठ, काठमाडौं । रुपन्देहीमा नक्कली नोट छाप्ने काममा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाबाट नक्कली नोट छाप्ने कम्प्युटर र प्रिन्टरसहित बिहीबार दुई जनालाई पक्राउ गरेको रुपन्देही प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा भारत ककरहवा सिद्धार्थनगर नौगढका ३८ वर्षीय अब्दुल हमिद र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका– ११ मसिनाका बिक्की भनिने २२ वर्षीय अनिल पासी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरूबाट ठूलो मात्रामा नक्कली १००, ५०० र १००० का नेपाली नोट, कम्प्युटर, प्रिन्टरसमेत अन्य सामग्री बरामत भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

