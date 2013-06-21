बागलुङमा धमाधम भेटिँदै एउटै नम्बरका एक हजारका नक्कली नोट

नेपाल बैंक बागलुङका अनुसार अहिले १८ वटा भन्दा बढी एक हजारका एउटै नम्बरका नोट फेला परेका छन् ।

खेमराज गौतम खेमराज गौतम
२०८२ चैत ११ गते १९:१४

११ चैत, बागलुङ । बागलुङमा एक हजारका नक्कली नोट फेला परेका छन् । बागलुङ बजारका विभिन्न बैंकमा एउटै नम्बरको एक हजारका विभिन्न नोट फेला परेका छन् ।

नेपाल बैंक बागलुङका अनुसार अहिले १८ वटा भन्दा बढी एक हजारका एउटै नम्बरका नोट फेला परेका छन् । बैंकमा रकम जम्मा गर्न ल्याएको एक हजारका नोटको गड्डीभित्र नक्कली नोट फेला परेको नेपाल बैंक लिमिटेड बागलुङ शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

बागलुङमा रहेका नेपाल बैंक, प्रभु बैक, गरिमा विकास बैंक, एनएमबी बैंक र सिद्धार्थ बैकलगायतका बैंकमा एक हजार रुपैयाँका एउटै नम्बरका नोट फेला परेको उनले बताए । कुँवरले झ ७९१६९०३३ नम्बरको नोट दोहोरो फेला पर्न थालेको बताउँदै सचेत रहन आग्रह गरे ।

नक्कली नोटमा कागजको गुणस्तर, राष्ट्रिय फूल, स्टिकर र सुरक्षात्मक चिन्ह फरक पाइएको र नम्बर नै एउटै पाइएको छ ।

नक्कली नोटको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत जानकारी गराएको बैंकर्स क्लब बागलुङको अध्यक्ष श्रीजय श्रेष्ठले बताए । उनले चैते दसैँलगायत भिडभाडको मौका छोपी नक्कली नोट आएको हुनसक्ने अनुमान गरे । उनले नक्कली नोट बाक्लो हुने र छिटो खुम्चने गरेको पाइएकाले सचेत रहेर कारोबार गर्न आग्रह गरे ।

नक्कली नोट बागलुङ
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

