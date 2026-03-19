२८ थान नक्कली नोटसहित २ जना ठमेलबाट पक्राउ

पक्राउ पर्नेहरुमा रौतहटको फूलबारी घर भएका ३२ वर्षीय राम कुमार पाख्रिन र सिन्धलीको घ्याङलेख गाउँपालिका–५ घर भएका २४ वर्षीय शिव घिसिङ छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १८:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको ठमेलबाट २८ थान नक्कली ५ सय दरका नोटसहित राम कुमार पाख्रिन र शिव घिसिङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेकाहरुबाट नोट छाप्न प्रयोग भएको मेसिन समेत बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए।
  • काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ परेकाहरुको अनुसन्धानका लागि ५ दिनको म्याद दिएको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । २८ थान नक्कली नोटसहित ठमेलबाट २ जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेहरुमा रौतहटको फूलबारी घर भएका ३२ वर्षीय राम कुमार पाख्रिन र सिन्धलीको घ्याङलेख गाउँपालिका–५ घर भएका २४ वर्षीय शिव घिसिङ छन् । उनीहरुलाई प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेबा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरुबाट ५ सय दरका २८ थान नक्कली नोट बरामद भएको छ । नोट छाप्न प्रयोग भएको मेसिन समेत उनीहरुबाट बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

आठ किलो गाँजा लिएर बैंककदेखि आएका व्यक्ति विमानस्थलमा समातिए

आठ किलो गाँजा लिएर बैंककदेखि आएका व्यक्ति विमानस्थलमा समातिए
आवेगले कसरी निम्त्याउँछ हिंसात्मक घटना ?

आवेगले कसरी निम्त्याउँछ हिंसात्मक घटना ?
अंश मुद्दा र कलहले एकल महिलाको बीभत्स हत्या, भाञ्जा पक्राउ

अंश मुद्दा र कलहले एकल महिलाको बीभत्स हत्या, भाञ्जा पक्राउ
प्रलोभनमा पारेर महिलाको सम्पत्ति जफत गर्ने पक्राउ

प्रलोभनमा पारेर महिलाको सम्पत्ति जफत गर्ने पक्राउ
गोकर्णेश्वरमा २ जनामाथि चक्कु प्रहार, ५ जना पक्राउ

गोकर्णेश्वरमा २ जनामाथि चक्कु प्रहार, ५ जना पक्राउ
ठेक्काको अनलाइन प्रणालीको विवरण हेरफेर गर्ने ६ जना पक्राउ

ठेक्काको अनलाइन प्रणालीको विवरण हेरफेर गर्ने ६ जना पक्राउ

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

