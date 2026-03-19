नक्कली नोटसहित रुपन्देहीबाट चार जना पक्राउ   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुपन्देही प्रहरीले नक्कली नोटसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ।
- पक्राउ पर्नेमा कपिलवस्तु, नवलपरासी, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंका चार जना छन्।
- पक्राउ परेकाले चैत २२ र २६ गते सिद्धार्थनगर र सैनामैना क्षेत्रमा रु एक हजारका २१ थान नक्कली नोटसहित पक्राउ परेका हुन्।
३ वैशाख, रुपन्देही । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीबाट खटिएको टोलीले नक्कली नोटसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका-२ का ३६ वर्षीय विष्णु श्रेष्ठ, नवलपरासी (पूर्व) देवचली नगरपालिका-१५ का २८ वर्षीय सुजन खनाल भन्ने मुक्तिप्रसाद खनाल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-८ का ३५ वर्षीय रोलबहादुर श्रेष्ठ र काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-९ का ५३ वर्षीय दीपेन्द्र थापा पक्राउ परेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब परीक्षक कृष्णकुमार चन्दका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली नोटको अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने प्रहरीलाई विशेष सूचना प्राप्त भएको थियो ।
उक्त सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीको निगरानीका क्रममा गत चैत २२ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका-५ (भैरहवा) र चैत २६ गते सैनामैना नगरपालिका-१० स्थित भच्कैयाबाट रु एक हजारदरका नेपाली नक्कली नोट २१ थानसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको उनले बताए ।
पक्राउ परेका चारैजनालाई सार्वजनिक गरी सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताए ।
