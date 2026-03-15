त्रिविमा ५.६१ प्रतिशत बढे विद्यार्थी, नतिजा पनि सुध्रियो

उपकुलपति प्राध्यापक डा. सुशील बज्राचार्यकाअनुसार अमेरिका, अष्ट्रेलियाले भिसामा कडाइ गरेका कारण पनि त्रिविमा विद्यार्थीको संख्या बढेको हुनसक्छ ।

दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८३ जेठ ९ गते १४:३९

  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विद्यार्थी भर्ना दर ५.६१ प्रतिशतले बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
  • विदेशी देशको भिसा कडाइ र जेनजी आन्दोलनका कारण विद्यार्थीले नेपालमै पढ्न थालेको उपकुलपति डा. सुशील बज्राचार्यले बताउनुभयो।
  • सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई १८ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।

८ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना संख्या बढेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनमा त्रिविमा विद्यार्थीको संख्या ५.६१ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा २०८१/०८२ मा विद्यार्थी भर्ना दर ५.६१ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २०८०/०८१ मा कुल विद्यार्थी भर्नादर ९.५८ प्रतिशतले घटेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ लाख ८७ हजार ७१९ विद्यार्थी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा घटेर ५ लाख ३१ हजार ३९९ मा आइपुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ मा ५ लाख ६१ हजार १७० पुगेको छ । यो भर्ना संख्या त्रिविको आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजको समेत हो ।

व्यवस्थापन संकायमा धेरै विद्यार्थी

त्रिविमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी व्यवस्थापन संकायमा छन् । त्रिविको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८०, २०८०/०८१ र २०८१/०८२ मा विद्यार्थीको संख्या क्रमशः २ लाख ७०१२०, २ लाख ६८ हजार १२९ र २ लाख ९९ हजार ४१६ विद्यार्थी छन् ।

त्यसैगरी शिक्षाशास्त्र संकायमा क्रमशः १ लाख ११ हजार ६१५, ९७ हजार ९६६ र १ लाख ३३ हजार ५७० विद्यार्थी छन् ।

मानविकी संकायमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । तीन आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा यो संकायमा विद्यार्थीको संख्या घटेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८०, २०८०/०८१ र २०८१/०८२ मा विद्यार्थीको संख्या क्रमशः ६४ हजार ३, ६८ हजार ३३२ र ५८ हजार ७३७ रहेको छ ।

कानुन संकायमा पनि विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः ५ हजार ६१८, ७ हजार ३८७ र २ हजार १७५ रहेको छ ।

इन्जिनियरिङ, कृषि र पशुविज्ञान र विज्ञान तथा प्रविधिमा विद्यार्थी भर्ना दर घटेको छ । इन्जिनियरिङमा तीन आर्थिक वर्षको विद्यार्थी भर्ना संख्या ७३ हजार २१९, ५६ हजार ३५० र ३२ हजार १०९ रहेको छ ।

त्यसैगरी कृषि र पशुविज्ञानको पनि तीन आर्थिक वर्षमा विद्यार्थी भर्ना संख्या ५ हजार २०७, ३ हजार २९० र ४५० रहेको छ । चिकित्साशास्त्रमा तीन आर्थिक वर्षमा विद्यार्थी भर्ना ९ हजार ७२५, ६ हजार ३९९ र ११ हजार ५०३ रहेको छ ।

वनविज्ञानमा २ हजार १४३, १ हजार १४५ र १ हजार २६० रहेको छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा ४६ हजार ०६९, २२ हजार ४०१ र २१ हजार ९५० विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

महालेखाले प्राविधिक क्षेत्रमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न नदिन सुधारका उपाय तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।

तर, समग्रमा विद्यार्थी संख्या बढ्नुमा विदेशी कारण रहेको त्रिविको निष्कर्ष छ । अमेरिका, अष्ट्रेलियाले भिसामा कडाइ गरेका कारण पनि त्रिविमा विद्यार्थीको संख्या बढेको तर्क गर्छन् उपकुलपति प्राध्यापक डा. सुशील बज्राचार्य ।

‘विदेशी कारण हो । अमेरिका र अष्ट्रेलियाले भिसामा कडाइ गर्‍यो । युक्रेन युद्धले पनि हुनसक्छ । अमेरिका र इरानमा पनि त्यस्तै भयो,’ उपकुलपति बज्राचार्यले भने, ‘जसका कारण छात्रवृत्ति पनि कम भयो । विदेश जान विद्यार्थीले धेरै पैसा तिर्नु पर्ने भयो । विद्यार्थीले नेपालमै पढे ।’

जेनजी आन्दोलनका कारण पनि विद्यार्थी नेपालमै पढ्न थालेको बताउँछन् उपकुलपति बज्राचार्य । ‘जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बन्यो । नेपालमै आशा पलाएकाले पनि विद्यार्थीको संख्या बढेको छ,’ उनले भने ।

‘नेपालमै उच्च शिक्षा सुधारमा थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता उपकुलपति बज्राचार्यको छ । सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षामा कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो त्रिविले गर्छ,’ उनले भने ।

पास हुने नतिजा पनि सुध्रियो

जनशक्ति उत्पादनमा पनि सुधार आएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कुल जनशक्ति उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७९ हजार २२५, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७४ हजार १४९ र २०८१/०८२ मा ८९ हजार १९१ रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः २०८०/०८१ मा समग्रमा ६.४१ प्रतिशतले घटेकोमा २०८१/०८२ मा २०.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ २०८०/०८१ मा चिकित्साशास्त्र र व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र बाहेक सबै विभागमा जनशक्ति उत्पादनमा र्‍हास आएको छ ।

‘पछिल्लो वर्ष प्राविधिकतर्फको नतिजामा वन विज्ञान तथा साधारणतर्फको मानविकी, कानुन र व्यवस्थापन बाहेक अन्य संकायमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पछिल्लो वर्षको नतिजा समग्रमा औसत १६.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साधारणतर्फ व्यवस्थापन र मानविकीतर्फ २८.७१ देखि ३१.२७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।

महालेखाले त्रिविमा लगानी बढाउन सुझाव दिएको छ । ‘जनशक्ति उत्पादनको दरमा सुधार गरी सरकारी लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले त्रिविलाई दिँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ मा १८ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयलाई सरकारले ११ अर्ब ६० करोड १० लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

सरकारी अनुदान र आन्तरिक आय गरी २९ अर्ब ३५ करोड २३ लाख ९७ हजार आय प्राप्त गरेकोमा २२ अर्ब १४ करोड १३ लाख ५५ हजार (७५.४३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सो खर्चमध्ये सरकारको अनुदान ८५.४३ प्रतिशत छ ।

विश्वविद्यालयको कूल विद्यार्थी सङ्ख्या ५ लाख ६१ हजारसँग तुलना गर्दा प्रतिविद्यार्थी खर्च ३८ हजार १७० रहेको देखिन्छ ।

त्रिविको आन्तरिक आम्दानी १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ८ हजार (४७.१३ प्रतिशत) रहेको छ । बाँकी ५२.८७ प्रतिशत सरकारको रकम हो ।

‘विश्वविद्यालयले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गरी सङ्घीय सरकारको निर्भरता घटाउँदै आयमा दिगोपना ल्याउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्रिविको ६४ वटा आंगिक क्याम्पस, ४४ वटा केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र डिन कार्यालय गरी १५७ वटा युनिट त्रिविका छन् । त्यसैगरी सामुदायिक र सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजको संख्या १ हजार ५३ वटा रहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालय र अन्तर्गत निकायमा शिक्षक ७ हजार ९३८ र कर्मचारी ८ हजार १२४ समेत १६ हजार ६२ दरबन्दी रहेकोमा क्रमशः ८ हजार १२२ र ७ हजार ३०३ समेत १५ हजार ४२५ स्थायी (अस्थायीसमेत) पदपूर्ति भएको देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको अनुपात ९:८ रहेको र कुल कार्यरत कर्मचारीमध्ये श्रेणीविहीन कर्मचारी ३९.११ प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय निकाय र क्याम्पसहरूको दरबन्दीमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्रतिवेदमा औंल्याइएको छ ।

दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

त्रिवि उपकुलपतिको लागि ५० जनाले दिए आवेदन

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

'हेल्मेट प्राध्यापकको बिगबिगीले प्राज्ञको गरिमामा प्रश्न'

'प्राज्ञिक दुरुपयोग हो, निजीमा काम गर्न स्वीकृति दिनै मिल्दैन'

त्रिविका पदाधिकारीले कर्मचारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाए राजीनामा

त्रिविका पदाधिकारीले राजीनामा दिने

