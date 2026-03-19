त्रिवि उपकुलपतिको लागि ५० जनाले दिए आवेदन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १८:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि ५० जनाको आवेदन परेको छ।
  • गत २५ वैशाखमा १० दिनको समय दिएर नयाँ उपकुलपतिका लागि खुला आह्वान गरिएको थियो।
  • शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार योग्यता नपुगेको भएमा आवेदन खारेज हुन्छ।

५ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यलयको उपकुलपतकिा लागि ५० जनाको आवेदन परेको छ । गत २५ वैशाखमा १० दिनको समय दिएर नयाँ उपकुलपततिको लागि खुला आह्वान गरिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त समयमा ५० जनाको आवेदन परेको हो ।

‘५० जनाको आवेदन आएको छ । योग्यता पुगे नपुगेको हेर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि अनुसार योग्यता नपुगेको भएमा आवेदन खारेज हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि नयाँ उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

