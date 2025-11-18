‘प्राज्ञिक दुरुपयोग हो, निजीमा काम गर्न स्वीकृति दिनै मिल्दैन’

केदारभक्त माथेमा केदारभक्त माथेमा
२०८३ वैशाख ३० गते १६:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले त्रिविका प्राध्यापकलाई निजी क्याम्पस र अन्य संस्थामा काम गर्न नदिने नीति लागू गरिएको बताए।
  • उनले त्रिविमा जागिर खाएर अर्को संस्थामा काम गर्नु प्राज्ञिक अपराध भएको र यसलाई रोक्ने दायित्व पदाधिकारीको भएको उल्लेख गर्नुभयो।
  • पूर्वउपकुलपतिले त्रिविका प्राध्यापकले आफ्नो विभागमा अनुसन्धान र विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनुपर्ने र बाहिर काम गर्न अनुमति दिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने भनेको प्राध्यापक र विद्यार्थीले हो । प्राध्यापक नै विश्वविद्यालयमा बसेन भने कस्तो विश्वविद्यालय बन्छ ? त्रिविका शिक्षक बाहिर काम गर्न जाने गरेको विषय ठूलो हो । निजी क्याम्पसलगायत अन्य संघ-संस्थामा अहिले मात्र होइन, पहिले पनि जाने गरेका थिए ।

त्यसैले मेरो कार्यकालमा त्रिविका शिक्षकलाई निजीमा पढाउन दिएको थिइनँ । मिल्दै मिल्दैन भनेर स्वीकृति नदिइएको हो । त्रिविमा जागिर खाएर अर्कोमा काम गर्नु प्राज्ञिक अपराध हो । दुरुपयोग भयो । दुरुपयोग रोक्ने दायित्व त्रिवि पदाधिकारीको हो । पदाधिकारी दरिलो भएर उभियो भने नियमन गर्न सकिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, मेरो कार्यकालमा विदेशबाट विद्यावारिधि गरेर आउनु भएका प्राध्यापकहरू त्रिविको सट्टा बाहिर संस्थामा अध्ययन-अनुसन्धान गरेको फेला पर्‍यो । उनीहरूको नाम नै सार्वजनिक गरेको थिएँ ।

मुख्यतः आफ्ना प्राध्यापक कहाँ के गरिरहेका छन् हेर्ने भनेको सम्बन्धित क्याम्पस र डिपार्टमेन्टको हो । विद्यार्थी आफ्नो विभागमा किन छैनन् ? विद्यार्थी भएन भने मेरो जागिर जान्छ भनेर शिक्षकले सोच्नु पर्‍यो । कसरी विद्यार्थी त्रिविमा ल्याउने र अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने भन्ने हो । तर यहाँ प्राध्यापक नै निजीमा काम गर्न जाँदा विश्वविद्यालयको हालत के हुन्छ ?

बाहिर काम गर्ने ट्रेन्ड बढेपछि मेरो कार्यकालमा आफ्नो विश्वविद्यालय बाहेक अर्कोमा काम गर्न रोक लगाएको हो । यसमा प्राज्ञिक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, त्रिविकै एउटा निकायबाट अर्कोमा काम गर्न स्वीकृति लिनुपर्छ । त्रिवि बाहेक अर्को संस्थामा काम गर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन ।

पूरा समय पढाउँछु भनेर त्रिविले तलब, भत्ता, पेन्सन दिएको हुन्छ तर त्रिविमा तलब लिएर अर्कोमा पढाउन कुन नैतिकताले मिल्छ ? यसरी बाहिर काम गर्नु भनेको अनैतिक काम हो । प्राज्ञले आफ्नो मर्यादा र गरिमा बिर्सनु हुँदैन । समाजलाई राम्रो बनाउने काम पो शिक्षकको हो । शिक्षक आफैं अनुशासनमा बस्नुपर्छ ।

र, त्रिवि नेतृत्वले शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । प्राध्यापकले आफ्नो डिपार्टमेन्टमा रिसर्च ल्याउनु पर्‍यो । विद्यार्थीलाई पनि अनुसन्धानमा सहभागी गराउने काम प्राध्यापककै हो । त्रिविमै काम जेनेरेट गर्नुपर्छ । सरकारले पनि अनुसन्धानको काम त्रिविलाई दिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो । यसलाई स्तरोन्नति गर्दै लैजाने हो ।

निजीमा काम गर्ने वा संघ-संस्था खोल्ने हो भने त्यतै लाग्दा राम्रो हुन्छ । त्रिविमा अर्कोले अवसर पाउँछ । यदि त्रिविमा जागि गरेरपछि काम पनि त्रिविकै गर्नुपर्छ निजीमा अर्कोले रोजगारीको अवसर पाउँछ ।

एउटै व्यक्ति धेरै ठाउँमा दौडिँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुन्छ । जहाँ दरबन्दी त्यहाँ काम गर्ने हो । यसरी लुकिछिपी बाहिर काम गरेको छ भने त्रिविले अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ । आंशिक रूपमा काम गर्न दिने प्रावधानलाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्रिविले नै बाहिर काम गर्न अनुमति दिनु भनेको डरलाग्दो विषय हो । यो तत्काल रोकिनुपर्छ । अनुमति दिने प्रावधान खारेज हुनुपर्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति माथेमासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

