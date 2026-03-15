आमाको जन्मदिनमा सुमनले ल्याए सांगीतिक कोसेली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ९ गते २०:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म निर्देशक सुमन दाहालले आमाप्रतिको प्रेम अभिव्यक्त गर्न 'आमा' शीर्षकको मर्मस्पर्शी म्युजिक भिडियो तयार पारेका छन्।
  • गीतका शब्द सुमन दाहालले लेखेका हुन् भने प्रमोद खरेल र समीक्षा अधिकारीले स्वर दिएका छन्।
  • म्युजिक भिडियोमा तुलसीदेवी दाहाल, मन्दिरा दाहाल, भुवन लोहानी लगायतले अभिनय गरेका छन्।

काठमाडौं । आमाको माया संसारकै सबैभन्दा निस्वार्थ र पवित्र सम्बन्ध हो । उनै आमाप्रतिको श्रद्धा, प्रेम र कृतज्ञतालाई संगीत र दृश्यको माध्यमबाट जीवन्त बनाउने प्रयास गरेका छन् फिल्म निर्देशक सुमन दाहालले ।

अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका दाहालले आमाको जन्मदिनलाई औपचारिक शुभकामनामा मात्र सीमित राखेनन्, बरु आफ्नै सिर्जना, आफ्नै भावना र आफ्नै परिवारलाई समेटेर एउटा अविस्मरणीय उपहार तयार पारे- ‘आमा’ शीर्षकको मर्मस्पर्शी म्युजिक भिडियो ।

यो कुनै सामान्य म्युजिक भिडियो मात्र नभएर एउटा छोराको हृदयभित्र लुकेको आमाप्रतिको अथाह प्रेमको अभिव्यक्ति हो । परदेशमा रहेर पनि आमाको अनुहार, उनको माया, संघर्ष र त्यागलाई हरेक दिन सम्झिरहने छोराले आफ्नो भावनालाई शब्द, संगीत र दृश्यमार्फत यति सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।

आमाको भूमिकामा तुलसीदेवी दाहाल देखिएकी छन् भने जेठी छोरीको भूमिकामा मन्दिरा दाहाल, जेठो छोराको भूमिकामा भुवन लोहानी, कान्छी छोरीको भूमिकामा गरिमा पाण्डे र कान्छो छोराको भूमिकामा सम्राट दाहालले अभिनय गरेका छन् ।

युवा आमाको भूमिकामा सुजिता सिटौला देखिएकी छन् भने बालकलाकार समीर दाहाल, साया भण्डारी, सावन लोहानी, अर्भी सुवेदी र अश्वत खनालले कथालाई अझै मर्मस्पर्शी तुल्याएका छन् ।

गीतका शब्द स्वयं सुमन दाहालले लेखेका हुन् । उनले निर्देशनमा पनि भावनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । दृश्य संयोजन, कथाको प्रवाह र भावनात्मक उतारचढावले दर्शकलाई अन्तिम दृश्यसम्म बाँधेर राख्छ ।

गीतमा प्रमोद खरेल र समीक्षा अधिकारीको स्वर समावेश छ । वसन्त सापकोटाले संगीत दिएका हुन् । संगीत संयोजन राजु कार्कीले गरेका छन् भने रेकर्डिस्ट ज्ञानेन्द्र गिरी र मिक्सिङ/मास्टरिङ प्रकाश केसीले गीतलाई स्तरीय बनाएका छन् ।

गीत ड्रिम्स स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो । भिडियो सम्पादन भूपेन्द्र अधिकारीले गरेका छन् भने छायांकन राजु केसीको छ । रङ संयोजन रेनिस फागोले गरेका छन् । मेकअप सिर्जा अधिकारीले गरेकी हुन् भने पोस्टर डिजाइन नहाकुल खड्काले गरेका छन् । म्युजिक भिडियोको पोस्ट-प्रोडक्सन किन्डल सिने स्टुडियोमा गरिएको छ ।

सुमन दाहाल
पोखरामा शशांक कोइरालाले भने– सर्वोच्चले कांग्रेस फुटायो

इतर पक्षको गण्डकी भेलाले भन्यो- जेठ १५ भित्र समस्या समाधान नभए महासमिति बैठक

लेखराज भट्टले बैठकमा भने– रूपान्तरण नै गर्ने भए ६० नाघेका सबैले राजीनामा दिऔं

ओलीको राजीनामा माग भएपछि महेशको प्रतिवाद– संकटको बेलामा संरक्षण गर्नुपर्छ

राजीनामा माग्ने नेताहरूलाई ओलीको जवाफ– सम्झाउन नखोज्नुस्, छोड्दिनँ

सचिवालय बैठकमा योगेशले मागे ओलीको राजीनामा

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

