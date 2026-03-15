+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हिन्दू स्वयंसेवक संघ, नेपाद्वारा ‘संघ शिक्षा वर्ग–२०८३’ उद्घाटन, १५ दिनसम्म चल्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ९ गते २०:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काभ्रेको धुलिखेलमा हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालले राष्ट्रियस्तरको ‘संघ शिक्षा वर्ग–२०८३’ सञ्चालन गरेको छ।
  • ‘संघ शिक्षा वर्ग’ १५ दिनसम्म चल्नेछ र प्रशिक्षार्थीहरूलाई योग, सूर्य नमस्कार, व्यायाम र आत्मरक्षाको कला सिकाइन्छ।
  • बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनकुमार बादे उद्घाटन सत्रका मुख्य अतिथि थिए र विभिन्न जिल्लाबाट प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी छन्।

९ जेठ, काठमाडौं । काभ्रेको धुलिखेलमा हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालले राष्ट्रियस्तरको ‘संघ शिक्षा वर्ग–२०८३’ सञ्चालन गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र धुलिखेलको माकाजु समाज कल्याण संघमा भएको थियो ।

‘संघ शिक्षा वर्ग’ कार्यक्रम १५ दिनसम्म चल्नेछ भने प्रशिक्षार्थीहरूलाई शारीरिक रूपमा सक्षम बनाउन दैनिक योग, सूर्य नमस्कार, व्यायाम र आत्मरक्षाको कला (नियुद्ध) लगायत सिकाइन्छ ।

शारीरिक प्रशिक्षण अन्तर्गत खेलका माध्यमबाट स्वयंसेवकहरूमा आपसी आत्मीयता, सहकार्य र सामाजिक समरसताको प्रत्यक्ष अनुभूति गराइन्छ, जसले जातजाति र क्षेत्रका कृत्रिम पर्खालहरू भत्काएर सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

स्वयंसेवकहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सञ्चालित अत्यन्तै व्यवस्थित र कडा अनुशासनयुक्त आवासीय प्रशिक्षण रहेको संघले जनाएको छ ।

उद्घाटन समारोहमा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनकुमार बादे मुख्य अतिथि थिए भने हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालका राष्ट्रिय संचालक कल्याण कुमार तिमिल्सिना लगायत सहभागी थिए ।

सनातन धर्मका अगुवा, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, संघका वरिष्ठ पदाधिकारी तथा विभिन्न विधाका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उद्घाटन सत्रमा सहभागीता थियो ।

आवासीय प्रशिक्षण वर्गमा भाग लिन नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट स्वंयसेवक प्रशिक्षार्थीहरू धुलिखेल पुगेका छन् ।

प्रशिक्षार्थी राष्ट्रिय चेतना र वैचारिक स्पष्टता ल्याउन धर्म, सनातन संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, महापुरुषहरूको जीवनी तथा वर्तमान समसामयिक विषयहरूमा गहन बौद्धिक परिचर्चा र प्रवचनहरू गराइने संघले जनाएको छ ।

सञ्चालनमा आएको यो प्रशिक्षणसहितको ‘संघ शिक्षा वर्ग’ ले देशप्रेमको भावना जागृत गराउँदै राष्ट्र र समाजको उन्नतिका लागि समर्पित, अनुशासित र दक्ष नागरिक निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

हिन्दू स्वयंसेवक संघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित