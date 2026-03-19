रोल्पामा पहिलोपटक चलचित्र प्रदर्शन, ‘मितज्यू’लाई दर्शकको साथ

सूर्यप्रकाश बुढामगर सूर्यप्रकाश बुढामगर
२०८३ जेठ १० गते ८:४१

१० जेठ, रोल्पा । रोल्पाका नागरिकले पहिलोपटक जिल्लामै चलचित्र हेर्न पाएका छन् । जेठ ८ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘मितज्य” रोल्पामा प्रदर्शन हुने पहिलो चलचित्र बनेको छ । जिल्ला सदरमुकाम लिबाङमा चलचित्र प्रदर्शन गरिएको हो ।

रोल्पामा अहिलेसम्म पनि चलचित्र हल छैन । तर, सन स्टार युवा क्लबको समन्वयमा शुक्रबारदेखि लिबाङमा पहिलोपटक अस्थायी हल तयार पारेर चलचित्र प्रदर्शन गरिएको हो । रोल्पा नगरपालिका-४ टुडिखेलमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा ‘मितज्यू’ प्रदर्शन गरिएको हो ।

रोल्पामा यो नै पहिलो चलचित्र प्रदर्शन भएको सन स्टार युवा क्लबका सचिव तेकेन्द्र सेनले बताए । ‘हामीले रोल्पामा पहिलोपटक प्रोजेक्टमार्फत चलचित्र ‘मितज्यू’ प्रदर्शन गरेका छौं’, सचिव सेनले थपे, ‘रोल्पामा मितज्यू चलचित्रको प्रदर्शन अवधि २२ जेठसम्म रहेछ र दर्शकहरुको माग बढेमा प्रदर्शन अवधि थप्न सकिन्छ ।’

रोल्पामा चलचित्र प्रदर्शनका लागि समयसमेत निर्धारण गरिएको छ । बिहान ८ बजेदेखि ११ बजे, मध्याह्न १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म र अपराह्न ४ बजेदेखि साझ ७ बजे समय तोकिएको छ ।

चलचित्र प्रदर्शन भएको पहिलो र दोस्रो दिन दर्शकको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । पहिलोपटक जिल्लामै चलचित्र प्रदर्शन भएपछि हेर्न जानेको संख्या उल्लेखनीय छ ।

पहिले रोल्पाका नागरिक चलचित्र हेर्न दाङको घोराही, तुल्सिपुर, बुटवल र नेपालगञ्ज पुग्ने गर्दछन् । १० दिन दाङ र २० दिन रोल्पाको सुलीचौर, सातदोबाटो र जेलबाङमा छायाङ्कन गरिएको थियो ।

निर्माता जनक घर्तीमगरको ‘मितज्यू’ दोस्रो प्रोजेक्ट हो । यसअघि उनले ‘घरज्वाइँ’ बनाएका थिए । सोही फिल्ममा निर्देशकीय सहकार्य गरेका अनिल बुढामगरले नै ‘मितज्यू’को निर्देशन गरेका छन् ।
चलचित्र ग्रामीण भेगमा चल्ने जिप चालकको कथावस्तुमा आधारित छ । शान्ति प्रक्रियापछिको रोल्पाको जनजीविकालगायतका विषय फिल्ममा चित्रण गरिएको छ ।

चलचित्र करिब ७५ प्रतिशत रोल्पाकै भूभागमा छायांकन गरिएको छ भने २५ प्रतिशत दाङको भूभागमा चलचित्र छायांकन गरिएको छ । जसले गर्दा रोल्पाली नागरिकहरुको आफ्नो गाउँठाउँमा निर्माण भएको चलचित्र हेर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ रहेको छ ।

हलमा लागे 'मितज्यू', 'काजी' सहितका ४ फिल्म

'मितज्यू' को टिजर : सँधै झगडा हुन थालेपछि जब गाउँलेले मित लगाइदिन्छन्

'मितज्यू' को 'गैराघरे काँइली' लाई लोभलाग्दो भ्यूज

'मितज्यू' को गीत 'गैराघरे काँइली' मा नाचे तेरिया, दयाहाङ र सौगात

'मितज्यू' एकसाता अघि आउने, ८ जेठलाई प्रदर्शन तय

'मीतज्यू' को पहिलो झलकले फिल्मबारे के दर्शाउँछ ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित