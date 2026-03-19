‘मितज्यू’ को ‘गैराघरे काँइली’ लाई लोभलाग्दो भ्यूज

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १७:५२

  • जनक घर्तीले निर्माण गरेको फिल्म ‘मितज्यू’को ‘गैराघरे काँइली’ गीत युट्युबमा एक सातामै ११ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ।
  • निर्माता मगरले गीतलाई हेरेर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ।
  • फिल्म ‘मितज्यू’ जेठ ८ गतेबाट देशब्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ र यसमा सौगात मल्ल, तेरिया मगर र दयाहाङ राईको मुख्य भूमिका छ।

काठमाडौं । जनक घर्तीले निर्माण गरेको फिल्म ‘मितज्यू’को ‘गैराघरे काँइली’ गीत अहिले चर्चामा छ । युट्युबमा रिलिज भएको एक सातामै यसलाई ११ लाख पटक हेरिएको छ ।

गीतले लोभलाग्दो भ्यूज पाएपछि निर्माता उत्साहित छन् । निर्माता मगरले गीतलाई हेरेर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने दर्शकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म गीतलाई ११ लाखभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ । १३ सयभन्दा धेरै प्रतिक्रिया प्राप्त छ । प्रतिक्रिया हेर्दा अधिकांश सकारात्मक देखिन्छन् ।

दर्शकले डेब्यू कलाकार तेरिया मगरको नृत्यको प्रशंसा गरेका छन् । अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अभिनयको तारिफ गरेका छन् । उनीहरूले अभिनेता सौगात मल्लको अर्को रुप देख्न पाइयो भन्दै खुसी बाँडेका छन् ।

फिल्ममा सौगात र तेरियासहित दयाहाङ राईको शीर्ष भूमिका छ । सौगात र तेरियाले गाउँले पहिरनमा छमछमी नृत्य गरेका छन् । गीतलाई श्रीकृष्ण बम मल्ल र मेलिना राईले गाएका छन् ।

शब्द, संगीत पनि गायक मल्लकै छ । मिङ्मा लेप्चाको नृत्य निर्देशन यसमा छ । जीएम मुभिज प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको यो फिल्मलाई अनिल बुढाले निर्देशन गरेका हुन् ।

‘मितज्यू’ जेठ ८ गतेबाट देशब्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ ।

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

