+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामसङ नेपालको ‘सेभिङ डे’ अफर, होम अप्लायन्स खरिदमा २३ प्रतिशतसम्म छुट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १२:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सामसङ नेपालले मे २१ देखि जुलाई १९ सम्म वासिङ मेसिन र रेफ्रिजरेटरमा १७ देखि २३ प्रतिशतसम्म छुटसहित 'सेभिङ डे' अफर घोषणा गरेको छ।
  • अफरमा ग्राहकले २४ महिनासम्मको विस्तारित ईएमआई सुविधा पाउनेछन्, जहाँ वासिङ मेसिनको मासिक किस्ता १ हजार ३७० र रेफ्रिजरेटरको १ हजार ४०८ देखि सुरु हुन्छ।
  • ग्राहकले सामसङका अधिकृत स्टोरबाट पुराना उपकरण एक्स्चेन्ज गरी नयाँ होम अप्लायन्स खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।

१० जेठ, काठमाडौं । सामसङ नेपालले सामसङ ‘सेभिङ डे’ अफर घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत वासिङ मेसिन र रेफ्रिजरेटरमा उत्कृष्ट छुट पाउनुका साथै मासिक किस्तामा खरिद विकल्प उपलब्ध छ।

यो अफर बजेट धेरै नबढाई आवश्यक होम अप्लायन्स अपग्रेड गर्न चाहने ग्राहकका लागि बनाइएको कम्पनीको भनाइ छ । यो क्याम्पेन मे २१ देखि जुलाई १९ सम्म लागु हुनेछ, जसले गर्दा गर्मी महिनामा सजिलै र सहज रूपमा अपलायन्स अपग्रेड गर्न सकिनेछ ।

यो अफर अन्तर्गत ग्राहकले छानिएका वासिङ मेसिनमा २३ प्रतिशतसम्म र रेफ्रिजेरेटरमा १७ प्रतिशतसम्म छुट पाउन सक्छन् । ‘साथै, २४ महिनासम्मको विस्तारित ईएमआई सुविधा पनि उपलब्ध छ, जहाँ वासिङ मेसिनको किस्ता मासिक १ हजार ३७० देखि र रेफ्रिजेरेटरको किस्ता मासिक १ हजार ४०८ देखि सुरु हुन्छ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘यसले महिनाको किस्ता कम हुने भएकाले घरको बजेटलाई सहजै व्यवस्थापन गर्दै होम अप्लायन्स अपग्रेड गर्न सजिलो बनाउँछ।’

साथै, हुलास फिनसर्भ पर्चेजद्वारा सञ्चालित सामसङ इन्स्टा फाइनान्स सेवामार्फत ग्राहकले १२ महिना वा २४ महिनाको ईएमआई योजनामा उपकरण खरिद गर्न सक्छन्, जसले फाइनान्स गर्न अझ सजिलो बनाउँछ।

नयाँ सामसङ होम अप्लायन्स मा अपग्रेड गर्न चाहने ग्राहकले अर्कोस्टोर मार्फत वा नेपालभरका अधिकृत सामसङ रिटेल स्टोरहरूबाट सिधै आफ्ना पुराना उपकरण एक्स्चेन्ज गर्न सक्छन् । अफरबारे नजिकको अधिकृत सामसङ स्टोरमा गएर विवरण बुझ्न सक्ने कम्पनी छन् ।

मसङ नेपाल सेभिङ डे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्यान अध्यक्ष चन्दमाथि पद दुरुपयोगको आरोप, राखेपले माग्यो ५ दिनभित्र जवाफ

क्यान अध्यक्ष चन्दमाथि पद दुरुपयोगको आरोप, राखेपले माग्यो ५ दिनभित्र जवाफ
कर्णाली चलचित्र महोत्सव : जसितालाई पहिलो अवार्ड, विपिन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

कर्णाली चलचित्र महोत्सव : जसितालाई पहिलो अवार्ड, विपिन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटक बढे, बाह्य पर्यटक घटे

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटक बढे, बाह्य पर्यटक घटे
अपाङ्गमैत्री सेवा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन, अतिरिक्त समयमा कर्मचारी खटाउन नपाउने

अपाङ्गमैत्री सेवा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन, अतिरिक्त समयमा कर्मचारी खटाउन नपाउने
उपत्यकाका डीआईजी र ट्राफिक प्रमुख पुरस्कृत

उपत्यकाका डीआईजी र ट्राफिक प्रमुख पुरस्कृत
ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोना सिजनको अन्तिम खेलमा पराजित

ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोना सिजनको अन्तिम खेलमा पराजित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित