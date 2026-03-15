+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटक बढे, बाह्य पर्यटक घटे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते ११:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २ लाख २६ हजार ८ सय ७६ जना स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्।
  • नेपाली पर्यटकको संख्या गत वर्षको १ लाख ३ हजार ६७२ बाट चालु वर्षमा १ लाख ३७ हजार २४६ पुगेको छ।
  • सार्क देश र तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्या गत वर्षभन्दा क्रमशः ४ हजार ९४१ र ६ हजार २५९ ले घटेको छ।

१० जेठ, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भ्रमण गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको छ । नेपाली पर्यटक बढे पनि सार्क देश तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्यामा भने कमी आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को वैशाखसम्म २ लाख २६ हजार ८ सय ७६ जना स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका छन् । जसमा १ लाख ३७ हजार २४६ जना नेपाली, १३ हजार ९९२ जना सार्क देशका र ७५ हजार ६३८ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरु छन् ।

गत वर्ष वैशाखसम्म कुल पर्यटकको संख्या २ लाख ४ हजार ५०२ रहेकोमा यस वर्ष २२ हजार ३७४ ले बढेर २ लाख २६ हजार ८७६ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको २ महिना बाँकी छँदा गत वर्षभन्दा बढी पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गर्ने देखिएको छ । गत वर्ष २ लाख ३१ जना ३ सय २९ जना पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका थिए ।

गत वर्ष सार्क मुलुकका १८ हजार ९३३ र तेस्रो मुलुकका ८१ हजार ८९७ जनाले निकुञ्जको भ्रमण गरेकोमा चालु वर्षको वैशाखसम्म सार्क मुलुकका १३ हजार ९९२, तेस्रो मुलुकका ७५ हजार ६३८ जना पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेका छन् । सार्क देशबाट ४ हजार ९४१ र तेस्रो मुलुकबाट ६ हजार २५९ जना पर्यटक गत वर्षभन्दा कम आएका छन् ।

यता नेपाली पर्यटकको संख्या भने बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म निकुञ्ज भ्रमण गर्ने नेपाली पर्यटक एक लाख तीन हजार ६७२ रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढेर एक लाख ३७ हजार २४६ पुगेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापामगरले जानकारी  दिए । गत वर्षभन्दा ३३ हजार ५७४ जना बढी नेपाली पर्यटकले निकुञ्ज घुमेको थापामगरले बताए ।

कार्तिक, पुस, माघ र वैशाखमा सबैभन्दा बढी नेपाली पर्यटकले निकुञ्ज घुमेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष वैशाखमा १० हजार ७८१ जनाले निकुञ्ज घुमेकोमा चालु वर्षको वैशाखमा मात्रै १८ हजार ४६ जना नेपाली पर्यटक निकुञ्ज पुगेका छन् ।

विदेशी पर्यटकको संख्या माघ र फागुनमा बाहेक हरेक महिना गत वर्षभन्दा घटेको देखिन्छ । नेपाली पर्यटकको संख्या भने हरेक महिना गत वर्षको भन्दा बढेको देखिन्छ ।

नेपालीहरू परिवारसहित घुम्ने संस्कारको विकास, सडक पूर्वाधारहरु पहिलाको भन्दा राम्रो हुनु तथा हप्तामा दुई दिन बिदा हुनुले नेपाली पर्यटकको संख्या बढेको हुनसक्ने पर्यटन क्षेत्रका जानकार हिम्मत पुरीले बताए । उनले नेपालमा गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पारेको असर, मध्यपूर्वमा इरान र अमेरिका–इजरायल बीचको द्वन्द्व र त्यसको मारमा परेका खाडी देशहरुको कारणले विदेशी पर्यटकहरू घटेको हुन सक्ने अनुमान गरे ।

पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ८७ हजार ३ सय ९१ र कोभिड महामारी फैलिएको आ.व.२०७७/०७८ मा ९८ हजार २ सय २८ पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका थिए ।

यस वर्ष निकुञ्जले २५ करोड २७ लाख, ४८ हजार १८ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । सबैभन्दा बढी पर्यापर्यटनबाट २३ करोड पाँच लाख ५० हजार ६०० राजस्व संकलन गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी थापामगरले जानकारी दिए ।

यस्तै काठदाउरा बिक्रीबापत ७१ हजार ३५०, गैरकाठ वन पैदावर बिक्रीबापत एक करोड ९५ लाख ३१ हजार ७५५, दण्डसजायबाट १० लाख ७१ हजार ९०४ र अन्य शीर्षकबाट १५ लाख २२ हजार ४०५ रकम राजस्व संकलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।

निकुञ्जमा नेपाली पर्यटकसँग प्रति व्यक्ति १५० रुपैयाँ, सार्क देशकासँग १ हजार र विदेशी पर्यटकसँग २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिन्छ । पर्यटक सवार जिपको ५ हजार लिइन्छ ।

निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी सौराहा क्षेत्रबाट पर्यटकहरु घुम्नका लागि जाने गर्दछन् । चालु वर्षमा मात्रै १ लाख ९५ हजार १७४ जना पर्यटक सौराहाबाट निकुञ्ज पुगेका थिए । निकुञ्जमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा, बाघ, भालु, हात्ती, चितल, घडियाल गोही, विभिन्न प्रजातिका चराचुरूङ्गी, वनस्पति, सरिश्रृप हेर्नका लागि पर्यटकहरु हेर्न जाने गरेका छन् । जिप सफारी तथा जंगल वाक गरेर पनि पर्यटकहरु निकुञ्ज घुम्ने गरेका छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कावासोतीमा गैँडा मृत्यु प्रकरण : करेन्ट लगाएर मारेको पोष्टमार्टम रिपोर्ट

कावासोतीमा गैँडा मृत्यु प्रकरण : करेन्ट लगाएर मारेको पोष्टमार्टम रिपोर्ट
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बरिष्ठ संरक्षण अधिकृतमा डिलबहादुर पुर्जा पुन

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बरिष्ठ संरक्षण अधिकृतमा डिलबहादुर पुर्जा पुन
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरक्षार्थ तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन   

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरक्षार्थ तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन   
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी निर्माण र मर्मत सुरु

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी निर्माण र मर्मत सुरु
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँसेमैदानमा नियन्त्रित डढेलो लगाइँदै 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँसेमैदानमा नियन्त्रित डढेलो लगाइँदै 
बाघ गणना गर्न राखिएका सात वटा क्यामेरामा क्षति, दुई वटा हात्तीले फुटायो

बाघ गणना गर्न राखिएका सात वटा क्यामेरामा क्षति, दुई वटा हात्तीले फुटायो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित