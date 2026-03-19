चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृतमा दिल पुन

२४ वैशाख, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृतमा पुन: दिलबहादुर पुन आउने भएका छन् ।
प्रमुख संरक्षण अधिकृत रहेका डा.गणेश पन्तलाई मन्त्रालयले विभागमा सरुवा गरेपछि पुनलाई प्रमुख संरक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो ।
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा १५ महिना काम गरेका पुन यसअघि झण्डै २० महिना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत भएर काम गरेका थिए ।
निकुञ्जका प्रमुख रहेका डा. पन्तले निकुञ्जको आसपासका अतिक्रमित क्षेत्रको बस्ती खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए । मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको आरोप उनीमाथि छ ।
उनलाई चितवन आएको दुई वर्ष पूरा नहुँदै मन्त्रालय तानिएपछि उनको स्थानमा पुन आउने भएका हुन् ।
