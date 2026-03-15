उपत्यकाका डीआईजी र ट्राफिक प्रमुख पुरस्कृत

१० जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) ओम अधिकारी र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथका प्रमुख एसएसपी (वरिष्ठ उपरीक्षक) नवराज अधिकारी पुरस्कृत भएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले उनीहरुलाई पुरस्कृत गरेको हो । रानीपोखरीका प्रमुख तथा एआईजी (अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक) ईश्वर कार्कीले उनलाई पुरस्कृत गरेका हुन् ।
उनीहरुले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै पुरस्कृत गरिएको रानिपोखरीले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि ओम अधिकारी उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा खटिएर काम गरिरहेका छन् ।
एसएसपी अधिकारीले जेनजी आन्दोलन हुँदा तहस नहस भएको ट्राफिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन र ट्राफिकको मनोबल बढाउने उत्कृष्ट भूमिका खेलेको बनाइएको छ ।
उत्कृष्ट ट्राफिक व्यवस्थापन गरेको, मातहत कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गरेको, ट्राफिक कारबाही र राजश्व वृद्धिमा पनि उल्लेख्य काम गरेको, चोरी भएका तथा हराएका सवारीहरू खोजतलास गरी धनीलाई हस्तान्तरण गर्ने काम उत्कृष्ट तवरले गरेको भन्दै पुरस्कृत गरिएको हो ।
पछिल्लो एक वर्षदेखि एसएसपी अधिकारीले उपत्यका ट्राफिकको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि हुँदा खाली खुट्टा, बिना बर्दी पनि ट्राफिक सडक ड्युटीमा खटिएर काम गरेका थिए ।
