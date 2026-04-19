+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘प्रेम होस् त काजीको जस्तो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १२:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली फिल्म 'काजी' ले प्रदर्शनको पहिलो दिनदेखि दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ।
  • कलाकार विपिन कार्कीले काठमाडौंका विभिन्न हलमा गएर दर्शकसँग प्रतिक्रिया लिएका थिए।
  • निर्देशक लक्ष्मण रिजालले फिल्म प्रेम, समर्पण र सम्बन्धको भावनात्मक यात्रामा आधारित रहेको बताउनुभयो।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि प्रदर्शन भएको नेपाली फिल्म ‘काजी’ ले समग्रमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । प्रेमकथामा आधारित फिल्मले मन छोएको प्रतिक्रिया दर्शकले दिइरहेका छन् ।

प्रदर्शनको पहिलो र दोस्रो दिन कलाकार विपिन कार्की, केकी अधिकारी, गरिमा शर्मा, निर्देशक लक्ष्मण रिजाल, निर्माता रामप्रसाद रिजाल लगायत काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका विभिन्न हलमा पुगेर दर्शकसँग प्रतिक्रिया लिएका थिए ।

दर्शकले फिल्ममा काजी र कजिनीको प्रेमकथालाई रुचाएका छन् । ‘श्रीमान् होस् त काजी जस्तो’ भन्ने प्रतिक्रिया दर्शकले दिइरहेका छन् । प्रतिक्रिया लिन फिल्म हल पुगेका दर्शकले ‘काजी जस्तो पो प्रेम’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

दर्शकबाट त्यस किसिमको प्रतिक्रिया आउनुलाई दर्शक पात्र र कथासँग जोडिएको अभिनेता विपिन कार्कीले बताए ।

उनले भने, ‘म शुक्रबार र शनिवार काठमाडौंमा रहेका प्रायः हलमा पुगे, जहाँ पनि दर्शक भावनात्मक हुनुभएको पाएँ । कत्तिले हामीलाई काजी जस्तै श्रीमान् चाहियो पनि भन्नुभयो, केहीले श्रीमान् त काजी जस्तो हुनुपर्छ पनि भन्नुभयो । हामीले एउटा मनछुने प्रेमकथा दर्शकसामु ल्याएका छौँ, जातिले हेर्नुहुन्छ, पक्कै अन्य दर्शकलाई सिफारिस गर्नुहुनेछ । प्रेम होस् त काजीको जस्तो होस् भन्ने पनि दर्शकले भन्नुभएको छ ।’

उनले शनिबार पनि विभिन्न हलमा पुगेर केकीसँगै दर्शक भेटघाट गरेको बताए । निर्देशक रिजालले ‘काजी’ गाउँको मुखिया वा ठूलाबडाको कथा नभई प्रेम, समर्पण र सम्बन्धको भावनात्मक यात्रामा आधारित रहेको बताए ।

उनले भने, ‘काजी हेरेर निस्किएका दर्शकले दिनुभएको प्रतिक्रियाले म ढुक्क भएँ । मैले पर्दामा जे देखाएको थिएँ, दर्शकले त्यसलाई बुझ्नुभयो । यो फिल्म हेरेपछि काजीजस्तै श्रीमान् वा प्रेमी होस् भन्ने कामना धेरैले गर्नुहुनेछ, किनकि काजीले आफ्नी श्रीमतीलाई गर्ने प्रेम अद्भुत छ।’

अभिनेत्री अधिकारीले पनि आफ्नो अभिनय यात्रामा ‘काजी’ विशेष महत्व राख्ने बताइन् । रिजाल एन्ड रिजाल प्रोडक्सनको प्रस्तुति रहेको फिल्मका निर्माता रामप्रसाद रिजाल हुन् ।

पटकथा प्रदीप भारद्वाजले लेखेका हुन् । चिन्तन राजभण्डारीको छायांकन निर्देशन, कालीप्रसाद बास्कोटाको संगीत, सुजिल कर्माचार्यको पाश्र्व सङ्गीत तथा कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन छ । नेहान रिजाल र विकासराज जोशी निर्माता हुन् ।

केकी अधिकारी विपिन कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आदर्श प्रेमको कथामा बनेको ‘काजी’ को ट्रेलर प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

आदर्श प्रेमको कथामा बनेको ‘काजी’ को ट्रेलर प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
विपिन, केकी अभिनित ‘काजी’ को ट्रेलर : पत्नीको खुसी चाहने पतिको कथा

विपिन, केकी अभिनित ‘काजी’ को ट्रेलर : पत्नीको खुसी चाहने पतिको कथा
पहिलो पाइला एजुकेसनको ब्राण्ड एम्बेसडरमा केकी अधिकारी अनुबन्धित

पहिलो पाइला एजुकेसनको ब्राण्ड एम्बेसडरमा केकी अधिकारी अनुबन्धित
फिल्म ‘काजी’ को गीतमा किसान बनेका विपिन र केकी

फिल्म ‘काजी’ को गीतमा किसान बनेका विपिन र केकी
‘महाराजधिराज’ मा केकी अधिकारी ‘महारानी’ बन्ने

‘महाराजधिराज’ मा केकी अधिकारी ‘महारानी’ बन्ने
केकी अधिकारीले घोषणा गरिन् नयाँ फिल्म ‘स्टेसन’, कथा के छ ?

केकी अधिकारीले घोषणा गरिन् नयाँ फिल्म ‘स्टेसन’, कथा के छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित