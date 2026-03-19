+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पहिलो पाइला एजुकेसनको ब्राण्ड एम्बेसडरमा केकी अधिकारी अनुबन्धित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्वभर छरिएका नेपाली भाषी बालबालिकालाई नेपाली भाषा र संस्कृति सिकाउन 'पहिलो पाइला एजुकेसन' नामक डिजिटल स्कुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
  • संस्थापक मधु न्यौपानेले विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम र आधुनिक सिकाइ पद्धतिमा आधारित डिजिटल स्कुलमा नेपाली, सामाजिक, विज्ञान र गणित विषय नेपाली भाषामा सिकाउने योजना रहेको बताए।
  • अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएर डिजिटल एप चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको र यसले विश्वभरका नेपालीभाषी अभिभावकलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

२४ वैशाख, काठमाडौं । विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली भाषी बालबालिकालाई नेपाली भाषा र संस्कृति सिकाउनुका साथै विश्वभर नेपाली भाषा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका ‘पहिलो पाइला एजुकेसन’ नामक डिजिटल स्कुलको परिकल्पना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ ।

यसका संस्थापक मधु न्यौपानेको परिकल्पना, शिक्षा सेवामा लामो अनुभव र लामो समयदेखिको तयारीसहित सञ्चालनमा आउन लागेको उक्त संस्थाले आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडरका रूपमा अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई अनुबन्धित गरेको छ ।

विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आधुनिक सिकाइ पद्धतिमा आधारित रहेर बालबालिकालाई नेपाली भाषा र संस्कृति सिकाउन यो डिजिटल स्कुलको परिकल्पना गरिएको न्यौपानेले उल्लेख गरे।

यस डिजिटल स्कुलमा नेपाली, सामाजिक, विज्ञान र गणित विषयलाई नेपाली भाषामा नै सिकाउने तयारी गरिएको छ ।

यस संस्थाको ब्रान्ड एम्बेसडरका रूपमा अनुबन्धित भइसकेपछि अभिनेत्री केकी अधिकारीले खुसी व्यक्त गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् ‘पहिलो पाइला एजुकेसनले नानीबाबुहरूलाई खेल्दाखेल्दै संस्कार, संस्कृतिसँगै विज्ञान, गणित र सामाजिक विषयलाई नेपाली भाषामा आधुनिक सिकाइ पद्धतिअनुसार सिकाउनका लागि डिजिटल एप चाँडै नै सार्वजनिक गर्दै छ ।’

उनका अनुसार यो डिजिटल स्कुल सञ्चालनमा आएपछि विश्वभर रहेका नेपालीभाषी अभिभावकहरूका लागि आफ्ना नानीबाबुहरूलाई नेपाली भाषा, संस्कार र संस्कृति सिकाउन ठूलो सहयोग पुग्ने छ । विशेष गरेर बालबालिकासँग जोडिएको विषय भएकाले आफू निक्कै उत्साहित रहेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।

केकी अधिकारी पहिलो पाइला एजुकेसन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फिल्म ‘काजी’ को गीतमा किसान बनेका विपिन र केकी

फिल्म ‘काजी’ को गीतमा किसान बनेका विपिन र केकी
‘महाराजधिराज’ मा केकी अधिकारी ‘महारानी’ बन्ने

‘महाराजधिराज’ मा केकी अधिकारी ‘महारानी’ बन्ने
केकी अधिकारीले घोषणा गरिन् नयाँ फिल्म ‘स्टेसन’, कथा के छ ?

केकी अधिकारीले घोषणा गरिन् नयाँ फिल्म ‘स्टेसन’, कथा के छ ?
केकी र आँचलले टुंग्याए ‘झिँगेदाउ २’ छायांकन, फिल्म दशैंमा आउने

केकी र आँचलले टुंग्याए ‘झिँगेदाउ २’ छायांकन, फिल्म दशैंमा आउने
‘बोक्सीको घर’ को सफलतापछि ‘पेट्रोल पम्प’ बनाउँदै केकी

‘बोक्सीको घर’ को सफलतापछि ‘पेट्रोल पम्प’ बनाउँदै केकी
केकी र स्वस्तिमाको तस्वीर दुरुपयोग गर्दै ठगी, सजग हुन अनुरोध

केकी र स्वस्तिमाको तस्वीर दुरुपयोग गर्दै ठगी, सजग हुन अनुरोध

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित