केकी अधिकारीले घोषणा गरिन् नयाँ फिल्म ‘स्टेसन’, कथा के छ ?

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १३:०९

  • निर्मात्री तथा अभिनेत्री केकी अधिकारीले नयाँवर्ष २०८३ को अवसरमा आगामी फिल्म ‘स्टेसन’ निर्माणको घोषणा गरेकी छन्।
  • ‘स्टेसन’ फिल्म १९ भदौदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउनेछ र छायांकन ७ बैशाखदेखि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा हुने छ।
  • फिल्म ‘स्टेसन’को निर्देशन सुलक्षण भारतीले गर्नेछन् र कथावस्तु समाजले भोगेको, नउठाइएको, इग्नोर गरिएको कुरा समेटिनेछ।

काठमाडौं । निर्मात्री तथा अभिनेत्री केकी अधिकारीले नयाँवर्ष २०८३ को अवसरमा आगामी फिल्म ‘स्टेसन’ निर्माणको घोषणा गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले फिल्मको टाइटलसहित प्रदर्शन मिति समेत सार्वजनिक गरेकी छन् ।

उनका अनुसार, यो सोसल-थ्रीलर जनराको फिल्म १९ भदौ (४ सेप्टेम्बर) देखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउनेछ । यो फिल्मलाई मध्य बैशाखदेखि छायांकन गर्ने तयारी छ ।

केकीले सार्वजनिक गरेको फिल्मको टाइटल लोगोको स्टाइल र मनोविज्ञान उनको अघिल्लो हिट ‘बोक्सीको घर’सँग निकट रहेको बुझ्न सकिन्छ । उनले नयाँ फिल्मको टार्गेट अडिएन्स ‘बोक्सीको घर’का दर्शक पनि भएकाले त्यो मिल्दोजुल्दो रहेको हुनसक्ने बताइन् ।

डेढदेखि दुई करोड बजेट तय गरिएको ‘स्टेसन’ को छायांकन काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका थलोमा हुनेछ । ७ बैशाखमा शुभसाइत पूजा गर्दै विस्तृत घोषणा गर्ने केकीको तयारी छ ।

यो फिल्ममा हामीले केकीलाई निर्मात्रीको रुपमा मात्र देख्न पाउँछौ वा अभिनेत्रीको रोलमा पनि ? यो कुरा अहिलेलाई गोप्य राखिएको छ । ‘हामी चाँडै कास्टिङ लाइनअप घोषणाको तयारीमा छौं’ उनले भनिन् ।

यसअघि केकी अर्को स्क्रिप्ट ‘पेट्रोल पम्प’मा जुट्ने तयारीमा रहेको खबर थियो । तत्काललाई भने उक्त स्क्रिप्ट थाँती राखेर आफू ‘स्टेसन’मा अघि बढेको उनले बताइन् । ‘अहिलेको परिस्थितीलाई हेरेर स्टेसनलाई अघि बढाउने निधो गरेका हौं’ उनले भनिन् ।

‘स्टेसन’को निर्देशक र पटकथा लेखकमा सुलक्षण भारती छन् । सुलक्षणले ‘बोक्सीको घर’लाई पनि निर्देशन गरेका थिए । निर्मातामा बद्री अधिकारीको नाम उल्लेख छ ।

नयाँ फिल्मको कथावस्तुबारे केकी भन्छिन्, ‘हाम्रो समाजले भोगेको, नउठाइएको, इग्नोर गरिएको कुरा यसमा हुनेछ । चलचित्र मार्फत भन्न डराइरहेको कथा हो । यसमा पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

