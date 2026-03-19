+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘महाराजधिराज’ मा केकी अधिकारी ‘महारानी’ बन्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३ गते १२:३१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्माण तयारीमा रहेको फिल्म ‘महाराजधिराज’ मा पुरुषतर्फ पुष्प खड्का र महिलातर्फ केकी अधिकारी शीर्ष भूमिकामा अनुबन्धित भएका छन्।
  • फिल्मको छायांकन वैशाख दोस्रो सातादेखि सुनसरीको श्रीलंका टापुबाट सुरु हुनेछ र काठमाडौं, भक्तपुर, कीर्तिपुरमा पनि खिचिनेछ।
  • निर्देशक परिच्छेद सेनको फिल्ममा नीर शाह, आर्यन सिग्देल, रमेश उप्रेती लगायतका सह–कलाकार रहेका छन् र छत्रेश्वर म्यानेजमेन्ट प्रालिको ब्यानरमा बन्न लागेको छ।

काठमाडौं । निर्माण तयारीमा रहेको फिल्म ‘महाराजधिराज’ ले धमाधम ‘कास्टिङ लाइनअप’ घोषणा गरिरहेको छ । पुरुषतर्फको शीर्ष भूमिकामा पुष्प खड्का यसअघि अनुबन्धित भैसकेका छन् ।

महिलातर्फको शीर्ष भूमिकामा पनि फिल्मले कलाकार पाइसकेको छ । शीर्ष भूमिका ‘महारानी’को रोलमा अभिनेत्री केकी अधिकारी अनुबन्धित भएकी छन् । प्रेषित विवरणमा निर्माता विराज विष्टले यसबारे बताएका छन् ।

‘महाराजधिराज कि महारानीलाई सु-स्वागतम् ! यहाँको उपस्थिति र हौसलाका निम्ति म हृदयदेखि नै कृतज्ञ छु’ निर्माता विष्टले उल्लेख गरेका छन् ।

२०८३ साल केकीको लागि ब्यस्तताको वर्ष हुने छनक यसबाट मिल्छ । नयाँवर्षकै पहिलो दिन केकीले आफ्नो ब्यानरमा फिल्म ‘स्टेसन’ निर्माणको घोषणा गरेकी थिइन् । यसैवर्ष उनको होमप्रोडक्सन फिल्म ‘पेट्रोल पम्प’ पनि बन्दैछ ।

‘महाराजधिराज’ मा यसअघि पल शाह अनुबन्धित थिए । उनले बाहिरिएपछि निर्माताले खड्कालाई भित्राएका हुन् ।

‘महाराजधिराज’को पोस्टरले थ्रिलर वा ‘पिरियड ड्रामाको झल्को दिएको छ । वैशाख दोस्रो सातादेखि यो फिल्मको छायांकन हुने बुझिएको छ ।

परिच्छेद सेनले निर्देशन गर्ने फिल्ममा नीर शाह, आर्यन सिग्देल, रमेश उप्रेती, वर्षा राउत, उषा रजक, हिउँवाला गौतम, जयकिशन बस्नेत, शिशिर भण्डारी, गजित विष्ट, आशा पौडेलजस्ता सह–कलाकार पनि छन् ।

छायांकन सुनसरीको श्रीलंका टापुबाट सुरु हुनेछ । त्यसपछि काठमाडौं, भक्तपुर र कीर्तिपुरका विभिन्न ऐतिहासिक तथा सुन्दर स्थानमा चलचित्र खिचिनेछ । छत्रेश्वर म्यानेजमेन्ट प्रालिको ब्यानरमा फिल्म बन्न लागेको हो ।

निर्मातामा रवि खड्का, शिवराज पौडेल र टोपेन्द्र विष्ट छन् ।

केकी अधिकारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

केकी अधिकारीले घोषणा गरिन् नयाँ फिल्म ‘स्टेसन’, कथा के छ ?

केकी र आँचलले टुंग्याए ‘झिँगेदाउ २’ छायांकन, फिल्म दशैंमा आउने

‘बोक्सीको घर’ को सफलतापछि ‘पेट्रोल पम्प’ बनाउँदै केकी

केकी र स्वस्तिमाको तस्वीर दुरुपयोग गर्दै ठगी, सजग हुन अनुरोध

‘झिंगेदाउ २’ को सेटमा जन्मदिन मनाउँदै केकी : अझै क्रिएटिभ हुन सकूँ

केकीले दर्शकसँग किन क्षमा मागिन् ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित