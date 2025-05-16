+
केकी र स्वस्तिमाको तस्वीर दुरुपयोग गर्दै ठगी, सजग हुन अनुरोध

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १३:२७

  • कलाकार केकी अधिकारी र स्वस्तिमा खड्काको नाम र तस्वीर दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालबाट पैसा मागिएको गुनासो आएको छ।
  • स्वस्तिमाले फेसबुकमा पैसा माग्ने मेसेजमा नझुक्किन सबैमा जानकारी गराउनुभएको छ।
  • केकी अधिकारीले यस्तो कार्य कानुनी रूपमा दण्डनीय भएको उल्लेख गर्दै सबैलाई सजग रहन आग्रह गर्नुभएको छ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय सेलिब्रेटीको नक्कली आइडी बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत पैसा माग्ने र ठगी गर्ने क्रममा वृद्धि भएको छ । आफूहरूको नाम दुरुपयोग गर्दै ह्वाट्स एप र भाइबरबाट पैसा मागिएको गुनासो कलाकारले गरेका छन् ।

गत महिना संगीत क्षेत्रका चर्चित कलाकारको नक्कली आइडीमार्फत पैसा मागिएको गुनासो आएको थियो । यसपटक भने अभिनेत्रीद्वय केकी अधिकारी र स्वस्तिमा खड्काको नाम र तस्वीर दुरुपयोग गरेर पैसा मागिएको गुनासो छ ।

स्वस्तिमाले सामाजिक सञ्जालमा पैसा मागिएको च्याटको स्क्रिन सटसहित फेसबुकबाट त्यस्ता मेसेजमा नझुक्किन आग्रह गरेकी छन् । लेख्छिन्, ‘ मेरो नामको दुरुप्रयोग गर्दै ह्वाट्सएप भाइबरमा पैसा मेरा साथीहरूलाई माग्दै गरेको भेटिएको हुनाले त्यस्ता मेसेजहरुमा नझुक्किनु हुन सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

केकीले पनि केही दिनअघि आफ्नो नाम र तस्वीरको दुरुपयोग गरेर ह्वाट्स एप र भाइबरमार्फत पैसा मागिएको गुनासो गरेकी छिन् । उनले सजग रहन आग्रह गरेकी छन् ।

केकी लेख्छिन्, ‘मेरो नाम र तस्वीरको दुरुपयोग गरि ह्वाट्स एप र भाइबरमार्फत पैसा मागिरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । यो कार्य कानुनी रुपमा पनि दण्डनीय छ र र सम्पूर्णलाई सजग रहन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

केही दिनअघि अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहले पनि इन्स्टाग्राम स्टोरीमार्फत यस्तै गुनासो गर्दै सजग रहन अपिल गरेकी थिइन् । अन्य केही कलाकारले पनि यस्तै किसिमको गुनासो गर्दै सजग रहन अपिल गरेका छन् ।

‘झिंगेदाउ २’ को सेटमा जन्मदिन मनाउँदै केकी : अझै क्रिएटिभ हुन सकूँ

केकीले दर्शकसँग किन क्षमा मागिन् ?

‘यूके फिल्म स्टडी टुर’मा केकी अधिकारीसहित ४ नेपाली फिल्ममेकर

केकी भन्छिन् : आज एउटा सपथ लिऔं, घुस लिने र दिने गर्ने छैनौं

‘सतीले सरापेको देश होइन, देवीले अँगालेको देश हो हाम्रो’

‘काजी’ छायांकन गर्न स्याङ्जा लागे विपिन, केकी, गरिमा

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

