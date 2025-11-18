च्यान भन्छन्- युरोपेली लगानीकर्ताहरू हङकङमा व्यापार अवसर खोजिरहेका छन्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते २०:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हङकङ र युरोपबीच व्यापार, लगानी तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउन सकिने हङकङका वित्त सचिव पावल च्यान मो-पोले बताए ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हङकङको आर्थिक उत्थानशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रका रूपमा रहेको उसको गरिमालाई दृढताका साथ अनुमोदन गरेको छ ।
  • फ्रान्स, बेल्जियम र स्विट्जरल्यान्डको पाँच दिने भ्रमणका क्रममा युरोपेली लगानीकर्ताहरूले हङकङमा व्यवसाय स्थापना र लगानी प्रणालीबारे चासो देखाए ।

हङकङ र युरोपबीच व्यापार एवं लगानीका साथै नवप्रवर्तन र प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक एवं पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहकार्य अघि बढाउन सक्ने हङकङका वित्त सचिव पावल च्यान मो-पोले बताएका छन् ।

युरोपमा परिवर्तनको ठूलो चाहना रहेको र बहुपक्षीय सहकार्य एवं जोखिम विविधीकरण मार्फत थप बलियो आर्थिक उत्थानशीलता निर्माण गर्न खोजिरहेको भन्दै च्यानले यस्तो बताएका हुन् ।

आफ्नो साप्ताहिक ब्लगमा च्यानले लेखेका छन्, चिनियाँ र बृहत् एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका बजारहरू युरोपेली व्यवसायका लागि ठूला अवसर हुन्, जसमा हङकङ यी सम्भावनालाई पक्रिन र व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि उनीहरूका लागि आदर्श प्रवेशद्वार हो ।

फ्रान्स, बेल्जियम र स्विट्जरल्याण्डको पाँच दिने भ्रमण पूरा गरी शनिबार फर्किएका च्यानले वास्तविक अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाह गर्नु र प्रविधिको नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्नु युरोपको मुख्य प्राथमिकता बनेको बताए ।

हङकङ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) को मूल्य सम्भाव्यता यी लक्ष्यहरूसँग राम्ररी मेल खाने र यसले दुवै पक्षलाई फाइदा पुर्‍याउन सहज हुने उनको तर्क छ ।

उनले सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट ) कम्पनीहरू, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र प्राइभेट इक्विटी समूहका प्रतिनिधिहरूले हङकङ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) मा इजाजतपत्र सम्बन्धी आवश्यकताहरू, व्यवसाय स्थापना गर्ने उपयुक्त समय, स्थानीय लगानी प्रणाली र नियामकहरूसँग कसरी प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने भन्नेबारे आफूसँग सल्लाह मागिरहेको बताए।

धेरै युरोपेली वित्तीय संस्थाहरू र लगानीकर्ताहरूका लागि हङकङ अझै पनि पर्याप्त लगानी नगरिएको बजार रहेको उनले उल्लेख गरे ।

विश्वकै सबैभन्दा सक्रिय सेयर बजारहरूमध्ये भेन्चर क्यापिटल, स्टार्टअप लगानी र प्राइभेट इक्विटी फन्डहरूको केन्द्रका साथै सीमापार सम्पत्ति व्यवस्थापन (क्रस-बोर्डर एसेट-एन्ड-वेल्थ म्यानेजमेन्ट ) को अग्रणी केन्द्रका रूपमा यस शहरले लगानीका विभिन्न विकल्पहरू र जोखिम व्यवस्थापनका औजारहरू उपलब्ध गराउने उनले बताए।

ग्वाङडोङ-हङकङ-मकाउ ग्रेट बे एरिया र चिनियाँ मुख्य भूमिको उन्नत नवप्रवर्तन एवं प्रविधि प्रणाली तथा उत्पादन क्षमतासँगको बलियो सञ्जालका कारण हङकङले युरोपेली लगानीकर्ताहरूलाई विविध सम्पत्ति बाँडफाँड (डाइभर्सिफाइड एसेट एलोकेशन ) र उच्च प्रतिफलको आकर्षक अवसर प्रदान गर्दछ।

च्यानले हङकङ र युरोपले सीमापार लगानी र नियामक सहकार्यको खोजी गर्दै पारस्परिक बजार पहुँचलाई अझ बढाउन सक्ने बताए ।

बजारमा तरलता बढाउन र विकल्पहरूलाई विविधीकरण गर्न हङकङले चिनियाँ मुख्य भूमि र विश्वव्यापी पूँजी बजारहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै छ, र सँगसँगै उच्च स्तरका कम्पनीहरूलाई दोहोरो सूचीकरण  तथा सीमापार नियामक सहकार्यमा लाग्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ।

हङकङले अत्याधुनिक र उदीयमान उद्योगहरूलाई निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ‘पेसन्ट क्यापिटल’ प्रणालीको विकास गरिरहेको छ ।

च्यानले युरोपेली वित्तीय संस्थाहरूले यी क्षेत्रमा हङकङको अनुभवप्रति गहिरो चासो देखाएको र यी पहलहरूलाई अगाडि बढाउन सँगै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।

वित्तीय नवप्रवर्तनका सन्दर्भमा उनले औंल्याए कि ब्लकचेन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग एक अपरिहार्य प्रवृत्ति हो, यद्यपि यसले सुशासनका वास्तविक चुनौतीहरू पनि खडा गर्दछ।

डिजिटल सम्पत्तिको विकास र नियमनमा हङकङ युरोपभन्दा अगाडि रहेकाले यसले सहकार्य र पारस्परिक सिकाइका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ। यस्तो सहकार्यले यस क्षेत्रमा उद्योगको स्वस्थ विकासलाई बढावा दिन र विश्वव्यापी सुशासनको मापदण्ड तय गर्न योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले शुक्रबार हङकङका लागि आफ्नो सन् २०२६ को ‘आर्टिकल ४ कन्सल्टेसन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस सहरको आर्थिक उत्थानशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रको रूपमा रहेको यसको गरिमालाई दृढताका साथ अनुमोदन गरेको छ। प्रतिवेदनले हङकङको ‘सुपर कनेक्टर्स’ को भूमिकालाई यसको प्रमुख शक्तिको रूपमा उजागर गरेको छ।

च्यानका अनुसार मुख्य भूमिखण्डका उच्च गुणस्तरका उद्यमहरूले आफ्नो विश्वव्यापी उत्पादन र आपूर्ति-शृङ्खला विस्तारलाई तीव्र बनाइरहेका छन्, र हङकङ उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारलाई सहयोग गर्न एक महत्त्वपूर्ण सेतुको भूमिका खेल्नका लागि उपयुक्त स्थानमा रहेको छ।

उनले युरोपेली संघ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूलाई हङकङ र ग्रेट बे एरियाको भ्रमण गर्न आमन्त्रण गरेको बताए ।

हङकङ
सम्बन्धित खबर

हङकङका महावाणिज्यदूत लेखकलाई सरकारले बोलायो फिर्ता
नेपाली पहिचानको पुस्तान्तरण गर्न हङकङमा एएनओ गठन
हङकङमा ७८ वर्षीय लोकतन्त्रवादी नेता जिम्मीलाई २० वर्षको जेल सजाय
हङकङ आगलागीपछि चीनमा सुरक्षा समिति बैठक
हङकङ आगलागी : मृतकको संख्या १२८ पुग्यो, २०० जना अझै बेपत्ता
हङकङको एक हाउजिङ कम्प्लेक्समा आगलागी हुँदा ४४ जनाको मृत्यु

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित