कान्समा जितेर स्वदेश फिर्न लागेको ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ को टोलीलाई स्वागत गरिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'एलिफेन्ट्स इन द फग'को टिमलाई सरकारले स्वागत तथा सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले सूचना तथा संचार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डले टोलीलाई सम्मान गर्ने जानकारी दिनुभयो।
  • चलचित्र विकास बोर्डले टोलीलाई एयरपोर्टमा स्वागत गर्ने र एकसाता भित्र सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रसिद्ध कान्स फिल्म फेस्टिभलमा इतिहास रचेर स्वदेश फिर्न लागेको फिल्म ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’को टिमलाई सरकारले स्वागत तथा सम्मान गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले यसबारे जानकारी दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यो केवल एउटा अवार्ड जितेको क्षण होइन, नेपाली चलचित्र उद्योगको सम्मान, संघर्ष र सम्भावनाले विश्वबाट मान्यता पाएको क्षण हो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली सिनेमाको गौरव बढाएर फर्किने यो टोलीलाई सूचना तथा संचार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डले सम्मान गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको यस्तो जानकारीपछि चलचित्र विकास बोर्ड स्वागतको तयारीमा जुटेको छ । बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले सोमबार बिहान टोलीलाई एयरपोर्टमा स्वागत गरिने र एकसाताभित्र कार्यक्रमको आयोजना गरेर सम्मान गरिने जनाए ।

कान्स प्रिमियरको पूर्वसन्ध्यामा संचारमन्त्री विक्रम तिमल्सिना र बोर्डले अलग-अलग विज्ञप्तिमार्फत फिल्मको टोलीलाई बधाइ दिइसकेका छन् ।

कान्सको अन सर्टेन रिगार्ड विधामा अविनाशविक्रम शाह निर्देशित फिल्मले जुरी प्राइज जितेको छ । यो फिल्मलाई लिएर भेराइटीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म म्यागेजिनले पनि प्रशंसा गरेका छन् ।

यसैबीच, आसन्न काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल (किम्फ)ले निर्देशक शाहलाई फिल्म छलफलको प्यानलिस्टमा सहभागि गराउन लागिएको जनाएको छ ।

कान्समा नेपाली फिल्म 'एलिफेन्ट्स इन द फग' ले जित्यो 'जुरी प्राइज'

'एलिफेन्ट्स इन द फग' : समाजको स्वीकृति र अस्वीकृतिबीच बाँचेका किन्नरहरूको कथा

कान्समा 'एलिफेन्ट्स इन द फग' लाई ८ मिनेटको 'स्ट्यान्डिङ ओभेसन'

कान्स प्रिमियरअघि 'एलिफेन्ट्स इन द फग' को ट्रेलर सार्वजनिक

कान्समा पुग्न 'एलिफेन्ट्स इन द फग' ले हिँडेको अथक यात्रा

