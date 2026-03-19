+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कान्स प्रिमियरअघि ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ को ट्रेलर सार्वजनिक

अन्तर्राष्ट्रिय राइट ‘बेस्ट फ्रेन्ड फरेभर’ ले किन्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १६:१९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली फिल्म ‘तिनीहरू’ले कान्स फिल्म महोत्सवको ‘अन सर्टेन रिगार्ड’ विधामा विश्व प्रिमियर गर्दै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय वितरण सम्झौता गरेको छ।
  • फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री अधिकार ‘बेस्ट फ्रेन्ड फरेभर’ले लिएको छ र फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रिया, ब्राजिल र नेपालमा वितरण हुने भएको छ।
  • ‘तिनीहरू’को कथा किन्नर समुदायकी अगुवा पिरतीको प्रेम र जिम्मेवारीबीचको द्वन्द्वमा आधारित छ र अविनाश विक्रम शाहले निर्देशन गरेका हुन्।

कान्स फिल्म महोत्सवको ‘अन सर्टेन रिगार्ड’ विधाअन्तर्गत विश्व प्रिमियर हुन लागेको नेपाली फिल्म ‘तिनीहरू’ (एलिफेन्ट्स इन द फग) ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनका लागि पहिलो वितरण सम्झौता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री अधिकार ‘बेस्ट फ्रेन्ड फरेभर’ले लिएको हो । साथै, फिल्मको ट्रेलर पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

फ्रान्समा यो फिल्म ‘अरिजोना डिस्ट्रीब्युसन’ र ‘ले भाल्सेउर डिस्ट्रीब्युसन’ले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गर्नेछन् । जर्मनी र अस्ट्रियाको अधिकार ‘मिसिङ फिल्म्स’ ले खरिद गरेको छ भने ब्राजिलमा ‘इमोभिजन’ले प्रदर्शन गर्नेछ । नेपालमा भने ‘द टी फोक्स फिल्म्स’ले वितरण सम्हाल्ने भएको छ ।

‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ २० मेमा कान्समा प्रिमियर र २१ मेमा रेडकार्पेटमा सहभागी हुनेछ । यो फिल्म कान्समा छनोट पहिलो नेपाली कथानक फिल्म हो, जसलाई अविनाश विक्रम शाहले निर्देशन गरेका हुन् ।

शाहको छोटो फिल्म ‘लोरी’ले सन् २०२२ को कान्स फिल्म महोत्सवमा विशेष सम्मान प्राप्त गरेको थियो । उनले यसअघि मीनबहादुर भाम निर्देशित ‘शाम्बाला’को पटकथामा पनि सहकार्य गरेका थिए । उक्त फिल्म सन् २०२४ को बर्लिन फिल्म महोत्सवको मुख्य विधामाकक प्रदर्शन भएको थियो ।

‘तिनीहरू’को कथा नेपालको एक जंगलबीच रहेको एक सानो गाउँमा आधारित छ, जहाँ जंगली हात्तीको त्रास छ । कथाको केन्द्रमा ‘किन्नर’ समुदायकी अगुवा पिरती छिन् । उनी आफूले प्रेम गर्ने पुरुषसँग सामान्य जीवन बिताउने सपना देखिरहेकी हुन्छिन् ।

तर, समुदायकी एक युवती हराएपछि उनी त्यसको खोजीमा जुट्न बाध्य हुन्छिन् । त्यसक्रममा उनले प्रेम र आफ्नो समुदायप्रतिको जिम्मेवारीमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

फिल्मको निर्माण ‘अन्डरग्राउन्ड टकिज नेपाल’, ‘ले भाल्सेउर’ र ‘डी गेसेलशाफ्ट डीजीएस’ले गरेका हुन् । सह-निर्मातामा ‘एनक्वाड्रामेन्टो प्रोडुसोएस’, ‘बबल्स प्रोजेक्ट’, ‘जिस्लरम्यान फिल्मप्रोडक्सन’, ‘स्टर्म फिल्म्स’, ‘जयन्ती क्रिएसन्स’ तथा ‘जेडडीएफ/डास क्लाइने फर्नजेहस्पिल’ र ‘जेडडीएफ/आर्टे’ छन् ।

‘बेस्ट फ्रेन्ड फरेभर’ले यस वर्ष कान्समा फ्रेन्च एनिमेसन फिल्म ‘ब्लेज’ पनि प्रस्तुत गर्दैछ, जसको प्रदर्शन ‘कान्स एसिड’ विधामा हुनेछ । कम्पनीसँग ‘निना रोजा’ लगायत जापानी एनिमेसन ‘चिम्नी टाउन : फ्रोजन इन टाइम’ र ब्राजिली एनिमेसन ‘पपाया’ जस्ता फिल्म पनि रहेका छन् ।

सन् २०१९ मा कान्सबाट सुरु गरिएको ‘बेस्ट फ्रेन्ड फरेभर’ पेरिसस्थित ‘इन्डी सेल्स’को सहायक कम्पनी हो । यसको व्यवस्थापन मार्टिन गोन्द्रे, चाल्र्स बिन र ‘इन्डी सेल्स’का सह-संस्थापक निकोलस एसबाकले सम्हालिरहेका छन् ।

एलिफेन्ट्स इन द फग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित