नुवाकोट शिवपुरीमा भिरबाट कार खस्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- छहरे–टोखा सडकखण्ड अन्तर्गत नुवाकोटको गुर्जेभञ्ज्याङमा बिहीबार साँझ कार दुर्घटना हुँदा दुईजना गम्भीरसहित तीनजना घाइते भएका छन् ।
- त्रिशूलीबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश पिएई ०५६९ नम्बरको कार सडकबाट झण्डै २०० मिटर तल खोलामा खसेको हो ।
- दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौंको ग्राण्डी अस्पताल पठाइएको छ ।
१४ जेठ, नुवाकोट । काठमाडौं र नुवाकोटको सीमानजिकै छहरे–टोखा सडकखण्ड अन्तर्गत गुर्जेभञ्ज्याङमा भिरबाट कार खसेर दुर्घटना भएको छ ।
शिवपुरी गाउँपालिका–६ मा बिहीबार साँझ भएको दुर्घटनामा दुईजना गम्भीर घाइते छन् भने एक सामान्य घाइते छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका अनुसार बागमती प्रदेश पिएई ०५६९ नम्बरको कार सडकबाट झण्डै २०० मिटर तल खोलामा खसेको छ ।
प्रहरी निरिक्षक विरबहादुर बुढाएरका अनुसार कारमा सवार सिराहाको सुकीपुर नगरपालिका वडा नं. २ का ३५ वर्षिय सञ्जिवकुमार चौधरी गम्भिर भई अचेत अवस्थामा छन् भने अर्का काठमाण्डौं महानगरपालिका ९ का लोकेश मिश्र समेत गम्भीर छन् ।
सुनसरी इनरुवा वडा नं. ५ का ४० वर्षीय उत्सव पोखरेल भने सामान्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
दुर्घटनापछि गुर्जेस्थित प्रहरी चौकी र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरी घाइतेहरूलाई ग्राण्डी अस्पताल पठाइएको छ ।
साँझ ६ बजेको आसपास भएको उक्त दुर्घटनाग्रस्त कार त्रिशूलीबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4