चेर्दुङ चिनाउने तस्वीर प्रदर्शनी

दोलखाको हिलस्टेसन चेर्दुङ (३,६९० मिटर)को प्रचार गर्ने उद्देश्यले पत्रकार जीवन लामाले खिचेका तस्वीरहरूको प्रदर्शनी काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते २०:५९

१४ जेठ, काठमाडौं । दोलखाको हिलस्टेसन चेर्दुङ (३,६९० मिटर)को प्रचार गर्ने उद्देश्यले पत्रकार जीवन लामाले खिचेका तस्वीरहरूको प्रदर्शनी काठमाडौंमा सुरु भएको छ । जिरी उपत्यका र सुरी गाउँको शिरमा रहेको हिलस्टेसन चेर्दुङका तस्वीरहरूको प्रदर्शनी बिहीबारदेखि नयाँ बानेश्वरको ‘उमोजा कफी’मा सुरु भएको हो ।

एक्सप्लोर नेपाल नेटवर्कले आयोजना गरेको ‘चेर्दुङ पदयात्राका तस्वीरहरू’ शीर्षक तीन दिने प्रदर्शनीमा लामाले खिचेका ३१ ओटा तस्वीर राखिएका छन् ।

ती तस्वीरमा गौरीशंकर हिमशृंखला, स्थानीय जीवनशैली, जिरी उपत्यका, झ्याँकुु गाउँ, साइक्लिङ, स्थानीय संस्कृति आदिका प्रतिबिम्ब समावेश छन् ।

विश्व पर्वतारोहण महासंघका मानार्थ विज्ञ दूत एवं पर्यटनविज्ञ आङछिरिङ शेर्पाले प्रदर्शनको उद्घाटन गरेका हुन् । उनले चेर्दुङसँगका अनुभूति बाँड्दै प्रदर्शनीबाट चेर्दुङ चम्किने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदर्शनीको उद्घाटन समारोहमा मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिराकुमार थोकर, वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्की, पर्यटन पत्रकार अमृत भादगाउँलेलगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

पत्रकार लामाले जन्मथलोप्रतिको अभिभारा पूरा गर्न निरन्तर लागि पर्नेे प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

चेर्दुङको परिचय

दोलखाको चेर्दुङ आफैंमा प्रकृति र अध्यात्मको दोभान हो । यहाँबाट हिमाली सौन्दर्य, सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोहारी दृश्य नियाल्न पाइन्छ । डाँडाबाट गौरीशंकर हिमालसँग आँखा जुधाउँदा स्वर्गलोकमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । मनको तनाव, पीडा र अप्ठेरोबाट मुक्ति मिल्छ ।

चेर्दुङले जिरी नगरपालिकाका चार र गौरीशंकर गाउँपालिकाका दुई वटामा फैलिएको छ । चेर्दुङबाट पश्चिमदेखि पूर्वसम्म हिमालको लामो लस्कर देखिन्छ । पूर्वी भेकबाट व्रmमश: नुम्बुर, रामदुङ, छेकिगो, धारे मेलुङत्से, लाक्पा दोर्जे, टासी लाप्चा, गौरीशंकर, आमा बामरे, गणेश र गोर्खा हिमाल देख्न सकिन्छ । गौरीशङ्कर हिमाल त आँखै सामुन्ने देखिन्छन् ।

चेर्दुङ धार्मिक दृष्टिकोणबाट हिन्दु र बौद्धमार्गीको साझा तीर्थ मानिन्छ ।  डाँडाको शिरमा चेर्दुङेश्वर महादेव मन्दिर छ । नजिकै एउटा ठूलो ढुङ्गामा गुरु रिम्पोचे (पद्यसम्भव)का पाइला छन् ।

हिन्दु चेर्दुङेश्वरलाई त्रिशूल चढाउँछन् भने बौद्धमार्गी रिम्पोचेको सम्मानमा धर्ज्यू र लुङ्दार फर्फराउँछन् ।

चेर्दुङेश्वरलाई पुजेमा रोगव्याध नलाग्ने, वन्यजन्तुले चौपायलाई दु:ख नदिने जनविश्वास छ । यहाँ चण्डी पूर्णिमामा मेला लाग्छ ।

बौद्धमार्गीका मतअनुसार गुरु रिम्पोचे हिमाली भेगमा बौद्ध धर्म फैलाउने क्रममा यहाँ आइपुगेका थिए । यता आएर उनी ध्यानमा बसे । डाँडामा ओढार पनि छ, जसलाई ध्यान केन्द बनाइएको छ ।

गाैरीशंकर हिमाल दाेलखा दोलखाको चेर्दुङ
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

