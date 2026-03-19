ललितपुरको खुमलटारमा भारी वर्षा, उपत्यकाका सडक जलमग्न

शुक्रबार पनि वर्षा हुने

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज ललितपुरको खुमलटारमा एक घण्टामै ५४.८ मिलिमिटर पानी परेको छ । एक घण्टामै यति धेरै पानी पर्नु आरीघोप्टे वर्षा जस्तो हो ।

२०८३ जेठ १४ गते २२:३७
काठमाडौंमा बिहीबार साँझको वर्षापछि जलमग्न सडक

  • १४ जेठ बेलुका परेको अत्यधिक वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकाका कमलादी, पुतलीसडक र त्रिपुरेश्वर लगायतका सडकहरू जलमग्न भई आवतजावत प्रभावित भएको छ ।
  • ललितपुरको खुमलटारमा एक घण्टाकै अवधिमा ५४.८ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
  • पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण शुक्रबार सातै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

१४ जेठ, काठमाडौं । आज बेलुका परेको पानीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ जलमग्न भएका छन् । कमलादी, पुतलीसडक, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, भोटाहिटी, ग्वार्को लगायतका स्थानका सडक जलमग्न भएका हुन् ।

सडक पूरै ढाकिने गरी पानी जमेकाले आउ-जाउ गर्न कठिनाइ भएको थियो । खासगरी पैदलयात्री र दुईपांग्रे सवारी चालक समस्यामा परेका थिए । अत्यधिक वर्षाका कारण केही यात्री बाटोमै रोकिन बाध्य भएका थिए ।

काठमाडौँको प्रज्ञाभवन अगाडिको सडक किनारका केही पसल भित्रै सडकमा जम्मा भएको पानी छिरेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज ललितपुरको खुमलटारमा एक घण्टामै ५४.८ मिलिमिटर पानी परेको छ । एक घण्टामै यति धेरै पानी पर्नु आरीघोप्टे वर्षा जस्तो हो ।

२४ घण्टा अवधिमा ५० मिलिमिटर भन्दा बढी र एक सय मिलिमिटर भन्दा कम पानी परेमा भारी वर्षा भएको मानिन्छ । तर खुमलटारस्थित अटोमेटिक वर्षामापन केन्द्रमा एक घण्टा अवधिमै ५४.८ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ ।

कीर्तिपुरमा २८.२, पानीपोखरीमा २०.८, ककनीमा १४.२ र नैकापमा १३ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ ।

यसैगरी स्याङ्जाको मालुङ्गा, गुल्मीको रिडी, पाल्पाको तानसेन लगायतका स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्मको वर्षा भएको छ ।

मौसमविदहरुका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव छ । सोही प्रभावले बादल बढ्ने र वर्षा हुने क्रम चलेको छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा केही कम भएको वर्षा केही घण्टापछि फेरि बढ्ने सम्भावना छ ।

पानी पार्ने बादल नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम जारी रहेकाले शुक्रबार पनि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा हुने छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद रोजन लामिछानेका अनुसार शुक्रबारको दिन बिहान र दिउँसोको समयभन्दा रातिमा बढी पानी पर्ने सम्भावना छ ।

मौसमविद लामिछानेले भने, ‘शुक्रबार सातै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने देखिन्छ ।’ अहिले तातो हावाको लहर चलिरहेको पश्चिम तराईका क्षेत्रमा पनि शुक्रबार पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले गर्मीबाट केही राहत मिल्ने उनले बताए ।

केही मौसमविदले शुक्रबारको वर्षाले कुनै-कुनै ठाउँमा आकस्मिक बाढी आउनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

