+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर अर्थमन्त्रीले झुक्याए 

विधेयकको आशय अनुसार कुल ४० लाखभन्दा थोरै आम्दानीमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनिएको छ । त्यसभन्दा धेरै आम्दानी भएको र आय विवरण पेस गर्नुपर्ने हकमा अन्तिम नहुने अवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते २१:३१

१६ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधेयक २०८३ मा फरक व्यवस्था गरेर सेयर लगानीकर्तालाई झुक्याएका छन् । उनले सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई बजेट भाषणमा अन्तिम भने पनि आर्थिक विधेयकमा फरक व्यवस्था गरेका हुन् ।

मन्त्री वाग्लेले भाषणमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर घोषणा गरेका छन् । तर, आयकरमा ४० लाखको सीमा लाग्ने आयकर ऐनको दफा छोएका छन् ।

विधेयकको आशय अनुसार कुल ४० लाख भन्दा थोरै आम्दानीमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनिएको छ । त्यसभन्दा धेरै आम्दानी भएको र आय विवरण पेस गर्नुपर्ने हकमा अन्तिम नहुने अवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘बहुपेसा गर्ने र वार्षिक ४० लाखभन्दा माथिको आम्दानी गर्नेको हकमा यो व्यवस्थाले कुनै फाइदा पुग्दैन्,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘अन्तिम कर बनाउने आश्वासनमा कर २.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाए अल्पकालीन १० र दीर्घकालीन ७.५ प्रतिशत तोकियो, अन्तिम करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा लगानी कर्ता झुक्याइयो ।’

सेयर बजारमा मात्र काम गर्ने र सो क्षेत्रबाट वार्षिक ४० लाखभन्दा थोरै आम्दानी गर्नेको हकमा मात्र यो व्यवस्थाले काम गर्ने ती लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

‘नेपाली सेयर बजारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा आधिकांश लगानीकर्ता पार्ट टाइमर छन्,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘६० लाख लगानीकर्ता फुल टाइमर भन्ने सोचेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको होला, जुन गलत हो ।’

आर्थिक ऐन २०८३ ले सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरमा वृद्धि गरेको छ । ३ सय ६५ दिनसम्म होल्ड गरी गरेको निसर्गबाट भएको नाफामा पहिले ७.५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा अब १० प्रतिशत र ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधि होल्ड गरी निसर्ग गरेर भएको आयमा पहिले ५ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा अब ७.५ प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ । यस्तो कर नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले अग्रिम कर असुलीको विधिबाट संकलन गर्छ ।

अहिले यस्तो आयकरलाई धितोपत्र कारोबारी बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आय विवरण पेस गर्न नचाहेमा अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बनाइएको छ ।

तर, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९७(१) मा रहेको यस्ता कारोबारीले आय विवरण पेस गर्न नचाहेमा पेस नगरे पनि हुने भन्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

यस खारेजीको प्रभावका कारण कुनै व्यक्तिले अब धितोपत्रको कारोबार मात्र गरेको अवस्थामा विवरण बुझाउँदिनँ भन्न पाउँदैन, अर्थात् अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भनिएको कुरा नै प्रभावकारी हुँदैन ।

ऐनको संशोधन प्रभावकारी नभए पनि यस्तो धितोपत्रको कारोबारबाट हुने आय अर्थात् गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निसर्गको आम्दानीमा लाग्ने करको दर ७.५ प्रतिशत वा १० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन ।

त्यसैगरी, पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने कि नहुने भन्ने बहसमा धितोपत्र निसर्ग गरेर आएको लाभ रकम गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निसर्ग हो कि व्यावसायिक सम्पत्तिको निसर्ग हो, भन्ने विवाद यो संशोधनले अन्त्य नगरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार अन्तिम नै भनिए पनि सेयरको कारोबारको आवृत्तिको आधारमा त्यो कारोबारबाट प्राप्त आय व्यावसायिक सम्पत्तिको निसर्ग वा व्यापारिक मौज्दातको निसर्गबाट पाएको भनी व्याख्या गर्ने जोखिम अझै उस्तै छ ।

सेयर कारोबार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महिलालाई आकर्षित गर्ने जङ्गबहादुरको त्यो जुक्ति

महिलालाई आकर्षित गर्ने जङ्गबहादुरको त्यो जुक्ति
आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न साढे दुई सय वस्तुमा भन्सार

आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न साढे दुई सय वस्तुमा भन्सार
प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा रास्वपा सभापति भारत जान लागेका हुन् ?

प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा रास्वपा सभापति भारत जान लागेका हुन् ?
स्रोत दबाबले विकास बजेट स्थिर, साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी चाप

स्रोत दबाबले विकास बजेट स्थिर, साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी चाप
निजीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत कर, अभिभावक र सञ्चालकको भर्त्सना

निजीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत कर, अभिभावक र सञ्चालकको भर्त्सना
८०वर्षीय ट्रम्पको स्वास्थ्य रिपोर्ट : दैनिक ३ औषधि सेवन गर्छन्, तौल घटाउनुपर्ने

८०वर्षीय ट्रम्पको स्वास्थ्य रिपोर्ट : दैनिक ३ औषधि सेवन गर्छन्, तौल घटाउनुपर्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित