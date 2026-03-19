गृहको बजेटमा एकै पटक किन गरियो आधा कटौती ?

गृहको बजेटमा एकै पटक कसरी आधा कटौती भयो भन्ने विषय निकै चासोका साथ हेरिएको छ । गृहको बजेट एकै पटक आधा कटौती हुनुमा भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय जोडिएको पाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते १३:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा गृह मन्त्रालयको बजेट करिब आधा कटौती भएको छ ।
  • गृह मातहत रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी कार्यक्रम महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा सारिएकाले गृहको बजेट घटेको प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।
  • सरकारले ३० वैशाखमा कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनको जिम्मा महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई सुम्पेको थियो ।

१७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार गृह मन्त्रालयको बजेटमा आधा कटौती भएको छ ।

सार्वजनिक बजेटअनुसार गृह मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुसार भने गृह मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा गृह मन्त्रालयको बजेटमा करिब आधा कटौती भएको छ । गृहको बजेटमा एकै पटक कसरी आधा कटौती भयो भन्ने विषय निकै चासोका साथ हेरिएको छ । गृहको बजेट एकै पटक आधा कटौती हुनुमा भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय जोडिएको पाइएको छ ।

गृहका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार यसअघि गृह मातहत रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा लगिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत एक अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । ३० वैशाखमा सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ को संशोधन गरेको थियो । उक्त नियमावली संशोधन गर्दै यसअघि गृह मातहत रहेको सामाजिक सुरक्षा भन्दा महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा लगिएको थियो ।

कार्य विभाजन नियमावलीको महिला, बालबालिका मन्त्रालयको १५औं नम्बरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही अनुसार अहिले उक्त बजेट गृहबाट महिला, बालबालिका मन्त्रालय लगिएकाले आधा बजेट कटौती भएको बताइएको छ ।

बजेट महत्त्वाकांक्षी, कार्यान्वयनमा चुनौती : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तार सरकारको मुख्य प्राथमिकता : अर्थमन्त्री वाग्ले

आफ्नै भाषा र दस्तावेज अनुमोदन गराउन अर्को निर्वाचन कुर्नू : अर्थमन्त्री वाग्ले

आगामी बजेट सुधारवादी आउँछ : अर्थमन्त्री

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

