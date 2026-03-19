बजेट महत्त्वाकांक्षी, कार्यान्वयनमा चुनौती : पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

आकार बढाए पनि त्यस बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते २०:१०

१५ जेठ, काठमाडौ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको बताएका छन् ।

संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटको मूख्य चुनौती कार्यान्वयनमै रहको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘हामीलार्ई अन्तरर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि प्रभाव पार्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकुल छ,’ पौडेलले अनलाइखबरसँग भने, ‘बाह्य ऋण र अनुदान ल्याउन सजिलो छैन । यस्तो बेला विचार गरेर बजेट बनाउनुपर्थ्यो ।’

तर संशोधित बजेटको आकार भन्दा पनि २५ प्रतिशत बढाएर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन सजिलो नहुने पौडेलले बताए । आकार बढाए पनि त्यस बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट भाषण विष्णुप्रसाद पौडेल
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तार सरकारको मुख्य प्राथमिकता : अर्थमन्त्री वाग्ले

आफ्नै भाषा र दस्तावेज अनुमोदन गराउन अर्को निर्वाचन कुर्नू : अर्थमन्त्री वाग्ले

आगामी बजेट सुधारवादी आउँछ : अर्थमन्त्री

नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले जवाफ नदिने, अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

