धौवादी फलाम कम्पनी सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा लगिने

१५ जेठ, काठमाडाैं । सरकारले नवलपुरस्थित धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडमा रहेको नेपाल सरकारको शेयर अंश घटाउने भएको छ ।
यसलाई सार्वजनिक, निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने कार्यविधि अगाडि बढाइने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छ । २०७६ असोज ९ मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर २०७६ फाल्गुनबाट सञ्चालन सुरु भएको हो ।
