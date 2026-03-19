आकारमा ठूलो बजेट भयो, यो वास्तविक बजेट होइन : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

१५ जेठ, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कम्यनिस्ट पार्टीका सांसद समेत रहेका पूर्वमन्त्री पुनले बजेट भाषणपछि संसद् परिसरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘योजना आयोगले तोकेको सिलिङ २० खर्ब वरिपरि थियो । त्यसमा झन्डै डेढ खर्ब बढी बढाइएको छ,’ पुनले भने, ‘त्यसैले यो बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ । यो वास्तविक होइन, अर्थमन्त्री स्वयंलाई पनि थाहा छ ।’
विगतमा १८/१९ खर्बको बजेट ल्याउने र पछि मूल्यांकन गरेर १५/१६ खर्बमा झार्ने आउने गरेको उनले स्मरण गराए ।
अर्कातिर सबैतिर छुट दिने, अनुदान दिने कुरा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको बताउँदै उनले त्यो कुरा नराम्रो नभएको उनले बताए । ‘तर, के हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्छ ? भन्दा धान्न सक्ने देखिँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने ।
विगतमा कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीलाई वितरणमुखी बजेट भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले अगाडि भने, ‘स्वयं अहिलेकै अर्थमन्त्रीले धेरै पटक, धेरै बजेटमा यो अलि लोकप्रिय, कनिका छर्ने खालको भन्नुहुन्थ्यो । अहिले उहाँकै बजेट वितरणमुखी देखियो ।’
बजेटमा रास्वपाको स्थानीय तह निर्वाचनमुखी सोच देखिएको उनले टिप्पणी गरे । ‘अहिलेको जस्तो लोकप्रियता सधैं नरहनसक्छ भन्ने मनोविज्ञानले कहिँ न कहिँ वितरणमुखी बजेटले जनमत जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
