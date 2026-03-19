ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- बजेट त ५० खर्बको ल्याउन सकिन्छ, तर ऋण कहाँबाट ल्याउने ?

१५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले साडे ६ खर्ब बढी घाटा बजेट ल्याएकामा प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार बजेट भाषणपछि संसद् परिसरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सांसद शाहीले बजेटमा देखिएको घाटा बजेटको आकार सामान्य नभएको बताएका हुन् ।
‘सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ । त्यसका लागि ६५७ अर्ब २९ करोड पैसा पुग्दैन् । त्यो सामान्य कुरा होइन,’ शाहीले भने, ‘बजेट ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, बजेट त अहिले ५० खर्बको पनि ल्याउन सकिन्छ ।’
घाटा बजेटमध्ये दुई खर्ब ४७ खर्ब ऋण विदेशबाट ल्याउँछु भनेर सरकारले भनेको उनले बताए । ‘२४७ अर्ब २७ करोड विदेशबाट ऋण ल्याउँछु भनेको छ, यो सरकारले । ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण, भनेको नेपालभित्रबाट म ऋण उठाउँछु भनेको हो,’ उनले भने ।
विगतमा पनि १८/१९ खर्बको बजेट आएर कार्यान्वयन गर्दा १३ खर्बमा झरेको इतिहास रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा घाटा बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने चुनौती रहेको उनले बताए ।
