सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे सरकारको आग्रह- सक्नेले त्यागौं, नसक्नेलाई जोडौं

यसरी भत्ता त्याग्नेलाई अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको रूपमा सम्मान गर्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १७:५४

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक रूपमा सम्पन्न नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आग्रह गरेको छ । यसका लागि ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’

यसरी भत्ता त्याग्नेलाई अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको रूपमा सम्मान गर्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपिन्न, असक्त तथा असहाय, असहाय एकल महिला, अपाङ्गगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ ।

सरकारले देशैभरिका दलित बालपोषण भत्तालाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । अब मासिक भत्ता एक हजार रूपैयाँ हुनेछ ।

सुकुमवासी समस्या एक वर्षभित्र समाधान गर्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि ३ अर्ब विनियोजन

रासायनिक मल खरिद गर्न ३२ अर्ब ४६ करोड बजेट

लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड विनियोजन

पाँच वर्षभित्र ८ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण

उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

