ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन्- कर्णालीमा केपी ओलीको पालामा भन्दा कम बजेट गयो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १८:५५

१५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा यसपटक केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा भन्दा कम बजेट आएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार बजेट वक्तव्यपछि संसद् परिसरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सांसद शाहीले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

‘अहिले रातो किताब आउन बाँकी छ । तर, अहिले आएको बजेट केपी ओलीको बजेट भन्दा पनि कम आयो,’ सांसद शाहीले भने, ‘यो आरोपको कुरा होइन, यथार्थको कुरा हो ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २८६ अर्बको बजेट आउँदा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको उनले बताए ।

‘एक अर्ब नाग्मदेखि गमगढीसम्मको कालोपत्रेका लागि, जबकि ९१ करोड यसअघि हामीले लगिसकेको बजेट हो, सरकार बन्नुअघि । बाँकी रहेको तीन अर्ब कर्णाली करिडोरलगायत अन्य ठाउँमा गरेर,’ उनले भने ।

सरकारले कर्णालीलाई सधैं गरिब बनाउने नियत राखेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले अगाडि भने, ‘कर्णालीलाई सधैं गरिब बनाउने भए यिनीहरूले ।’

ज्ञानेन्द्र शाही बजेट भाषण
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ज्ञानेन्द्र शाहीले खोजे गृहमन्त्री

प्रधानमन्त्रीलाई र्‍याप हान्न बोलाएको होइन : ज्ञानेन्द्र शाही

न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

सरकारलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको चेतावनी– अध्यादेश ल्याए केपी ओलीको हालत हुन्छ

प्रदेश खारेजीका लागि दुई तिहाई पुर्‍याउन सहयोग गर्छौं : ज्ञानेन्द्र शाही

उपसभामुखमा साथ नपाएपछि रास्वपासँग रिसाए ज्ञानेन्द्र शाही

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

