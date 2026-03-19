बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न सकेन : गुरु बराल

१५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बजेट भाषणपश्चात सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदै उनले आधारभूत वर्गलाई सरकारले समेट्न नसकेको बताएका हुन् । ‘आधारभूत वर्गका लागि अवसर बृद्धि गर्ने खालका योजना र कार्यक्रमहरु समेटेको छैन,’ उनले भनेका छन् ।
मध्यम वर्गलाई विस्तार गर्नेगरी ढोका खोल्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘मध्यम वर्ग बिस्तारको कुरा उठाइएको छ । तर त्यसलाई व्यावसायीकरण गर्ने, क्षमतालाई अभिबृद्धि गर्ने र उनीहरुको उद्यमशीलता विकास गर्ने तर्फ ढोका खोल्न सकेको छैन,’ बरालले भने ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट सरकार पछि हट्न खोजेको पनि उनले बताए । ‘सक्नेले छोड्ने, नसकेकोलाई जोड्ने भनेर पछि हट्न खोजेको छ,’ बरालले भने ।
