+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न सकेन : गुरु बराल

मध्यम वर्गलाई विस्तार गर्नेगरी ढोका खोल्न नसकेको पनि उनले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १९:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरकारको नयाँ बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
  • सांसद बरालले बजेटले मध्यम वर्गको विस्तार, व्यावसायीकरण र उद्यमशीलता विकासका लागि ढोका खोल्न नसकेको बताए ।
  • बजेटबारे टिप्पणी गर्दै सांसद बरालले "सक्नेले छोड्ने, नसकेकोलाई जोड्ने भनेर पछि हट्न खोजेको छ" भनी बताए ।

१५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बजेट भाषणपश्चात सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदै उनले आधारभूत वर्गलाई सरकारले समेट्न नसकेको बताएका हुन् । ‘आधारभूत वर्गका लागि अवसर बृद्धि गर्ने खालका योजना र कार्यक्रमहरु समेटेको छैन,’ उनले भनेका छन् ।

मध्यम वर्गलाई विस्तार गर्नेगरी ढोका खोल्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘मध्यम वर्ग बिस्तारको कुरा उठाइएको छ । तर त्यसलाई व्यावसायीकरण गर्ने, क्षमतालाई अभिबृद्धि गर्ने र उनीहरुको उद्यमशीलता विकास गर्ने तर्फ ढोका खोल्न सकेको छैन,’ बरालले भने ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट सरकार पछि हट्न खोजेको पनि उनले बताए । ‘सक्नेले छोड्ने, नसकेकोलाई जोड्ने भनेर पछि हट्न खोजेको छ,’ बरालले भने ।

एमाले गुरु बराल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गोकर्ण बिष्टको प्रस्ताव : पार्टी जोगाउन सबैले पद त्याग्न तयार होऔं

गोकर्ण बिष्टको प्रस्ताव : पार्टी जोगाउन सबैले पद त्याग्न तयार होऔं
एमालेको चुनावी समीक्षा गर्न बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव

एमालेको चुनावी समीक्षा गर्न बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव
एमालेमा केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्काल बोलाउन माग

एमालेमा केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्काल बोलाउन माग
पार्टी सदस्यता खोसिएकी विद्या भण्डारी एमालेको प्रमुख अतिथि

पार्टी सदस्यता खोसिएकी विद्या भण्डारी एमालेको प्रमुख अतिथि
शनिबार एमालेको सचिवालय बैठक

शनिबार एमालेको सचिवालय बैठक
एमालेले भन्यो : प्रधानमन्त्री सदनमा नआए सदनको कारबाही अघि नबढाइयोस्

एमालेले भन्यो : प्रधानमन्त्री सदनमा नआए सदनको कारबाही अघि नबढाइयोस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित