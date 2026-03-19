एमालेको चुनावी समीक्षा गर्न बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव

४ जेठ, काठमाडौ । नेकपा एमालेले चुनावी नतिजाको समीक्षा गर्ने कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
गुन्डुमा आज बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । ‘बादलको नेतृत्वमा पदाधिकारी र प्रदेश नेतृत्व रहनेगरी कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव भएको छ,’ बैठक स्रोतले भन्यो, ‘आउने ८ गते बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गर्छ ।’
कार्यदल गठन गरेर समीक्षा गर्ने प्रस्ताव भएकाले निर्वाचनको नतिजाबारे धेरै कुरा नभएको स्रोत बताउछ । ‘राजनीतिक परिस्थितिबारे नेताहरुले आफ्ना कुरा राख्नुभयो । तर कार्यदल बन्ने प्रस्ताव राखिएकाले धेरै कुरा भएन,’ स्रोत भन्छ ।
एमालेमा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टी पुनर्गठनको चर्को दबाव छ ।
