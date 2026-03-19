वयस्क नीलो ह्वेल आकारको नयाँ क्षुद्रग्रह आज पृथ्वीको नजिकैबाट गुज्रिँदै

वयस्क नीलो ह्वेल माछाको आकार जत्रो एउटा नयाँ क्षुद्रग्रह आज सोमबार पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको औसत दूरीको मात्र २४ प्रतिशत नजिकबाट गुज्रिँदै छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १८:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २०२६ जेएच२ नामक नयाँ क्षुद्रग्रह आज राति ११:०८ बजे पृथ्वीबाट ९१,१३५ किलोमिटरको दूरी पार गर्दै चन्द्रमाबीचको दूरीको २४ प्रतिशत नजिकबाट गुज्रिँदैछ।
  • यो क्षुद्रग्रहको आकार १६ देखि ३५ मिटर लामो रहेको अनुमान गरिएको छ, जुन वयस्क नीलो ह्वेल माछाको आकार बराबर हो।
  • भर्चुअल टेलिस्कोप प्रोजेक्टले मंगलबार बिहान १:३० बजे युट्युबमा यसको लाइभस्ट्रिम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । वयस्क नीलो ह्वेल माछाको आकार जत्रो एउटा नयाँ क्षुद्रग्रह आज सोमबार पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको औसत दूरीको मात्र २४ प्रतिशत नजिकबाट गुज्रिँदै छ। अन्तरिक्ष विज्ञानमा चासो राख्नेहरूका लागि यो दुर्लभ खगोलीय घटनालाई ‘भर्चुअल टेलिस्कोप प्रोजेक्ट’ को युट्युब लाइभस्ट्रिममार्फत घरमै बसेर प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

‘२०२६ जेएच२’ नाम दिइएको यस निकटका-पृथ्वी क्षुद्रग्रहलाई भर्खरै मात्र अर्थात् गत मे १० मा अमेरिकाको एरिजोनास्थित ‘माउन्ट लेमन सर्भे’ ले पत्ता लगाएको हो। युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीका अनुसार यसको चमकको आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले यो क्षुद्रग्रह ५२ देखि ११४ फिट (१६ देखि ३५ मिटर) सम्म लामो भएको अनुमान गरिएको छ, जुन एक वयस्क नीलो ह्वेलको आकार बराबर हो।

यो क्षुद्रग्रह नेपाली समयअनुसार आज सोमबार राति ११:०८ बजे (२१:२३ जीएमटी) पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आइपुग्नेछ। त्यस समयमा यसले पृथ्वी सापेक्ष ३१,२४८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको तीव्र गतिमा यात्रा गर्दै पृथ्वीबाट मात्र ९१,१३५ किलोमिटरको दूरी पार गर्नेछ। यो दूरी पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको दूरीको तुलनामा निकै कम हो।

मौसमले साथ दिएमा भर्चुअल टेलिस्कोप प्रोजेक्टको निःशुल्क युट्युब लाइभस्ट्रिम नेपाली समयअनुसार भोलि मंगलबार बिहान १:३० बजे (१९:४५ जीएमटी) देखि सुरु हुनेछ।

भर्चुअल टेलिस्कोप प्रोजेक्टका संस्थापक जियानलुका मासीले स्पेस डटकमलाई दिएको जानकारीअनुसार अवलोकनको समयमा यो पिण्ड ताराहरूको पृष्ठभूमिमा निकै तीव्र गतिमा गुडिरहेको देखिनेछ। इटालीको मन्सियानोमा रहेका अत्याधुनिक टेलिस्कोपहरूले यसको न्यूनतम दूरी र ११.५ म्याग्निच्युडको उच्चतम चमकको अवस्थालाई नजिकबाट ट्र्याक गर्नेछन्।

टेलिस्कोपले क्षुद्रग्रहलाई पछ्याउँदा पृष्ठभूमिमा रहेका ताराहरू लामा धर्सा जस्ता देखिनेछन् भने क्षुद्रग्रह एउटा चम्किलो गुडिरहेको बिन्दु जस्तो देखिनेछ।

यस क्लोज एप्रोचका क्रममा ‘२०२६ जेएच२’ बाट पृथ्वी वा चन्द्रमालाई कुनै पनि प्रकारको खतरा नरहेको वैज्ञानिकहरूले स्पष्ट पारेका छन्। पृथ्वीको नजिकबाट बाहिरिएपछि यो क्षुद्रग्रह ३.८ वर्षको लामो अण्डाकार यात्रामा निस्कनेछ, जसले यसलाई बृहस्पति ग्रहको कक्ष नजिक पुर्‍याएर पुनः सूर्यतर्फ फर्काउनेछ। अब यो क्षुद्रग्रह सन् २०६० मा मात्र पुनः पृथ्वीको नजिक आउनेछ, जुन समयमा यो पृथ्वी र चन्द्रमाको दूरीभन्दा १७ गुणा टाढा रहनेछ।

काम खोज्दै विदेशिए वैशाखमा ७४ हजार बढी नेपाली

एनएमबी बैंकका ग्राहकलाई भारतस्थित मेदान्ता अस्पतालमा विशेष छुट

मेडिकल काउन्सिलले गर्‍यो ३६ गैरआवासीय चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजी निर्णय फिर्ता

२४ भदौमा फर्काउने यो नाटक, कसले जन्माउँदै छ लुसिफर !

नेपालमा बसेर शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न एक जापानी नागरिक पक्राउ

रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरूले लालटिन बालेर विरोध गर्ने

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
