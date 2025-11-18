एनएमबी बैंकका ग्राहकलाई भारतस्थित मेदान्ता अस्पतालमा विशेष छुट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १८:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एनएमबी बैंकका भिसा डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक ग्राहकले भारतको मेदान्ता अस्पतालका सेवामा छुट पाउने भएका छन्।
  • मेदान्ता अस्पतालले ओपीडी परामर्श, ल्याब, रेडियोलोजी र प्रिभेन्टिभ हेल्थ प्याकेजमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
  • आईपीडी सेवाअन्तर्गत रुम रेन्ट तथा विभिन्न जाँच सेवामा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ।

४ जेठ, काठमाडौं । एनएमबी बैंकका भिसा डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक ग्राहकले भारतको मेदान्ता अस्पतालका सेवामा छुट पाउने भएका छन् ।

बैंकसँगको सहकार्यमा मेदान्ता अस्पतालले विशेष स्वास्थ्य सेवा छुटको व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकले अब मेदान्ता अस्पतालमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा आकर्षक छुट पाउने बैंकले जनाएको छ ।

‘ग्राहकले ओपीडी परामर्श, ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा र प्रिभेन्टिभ हेल्थ प्याकेजमा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्’ बैंकले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘साथै, आईपीडी सेवाअन्तर्गत रुम रेन्ट तथा विभिन्न जाँच सेवाहरूमा १० प्रतिशत छुट पनि उपलब्ध हुनेछ ।’

बैंकले बैंकिङ सेवाभन्दा बाहिर पनि ग्राहकलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो सहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ । बैंकका हाल देशभर १९८ शाखा, १७६ एटीएम र ९ एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

