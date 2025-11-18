+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एनएमबी बैंकको वार्षिक साधारण सभाबाट लाभांश पारित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १७:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एनएमबी बैंकको ३० औं वार्षिक साधारणसभाले चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
  • बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म २ अर्ब ८५ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको र २ खर्ब ८३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
  • एनएमबी बैंकले देशभर २०२ शाखा, १८४ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा राखेको छ।

२४ पुस, काठमाडौं । एनएमबी बैंकको वार्षिक साधारणसभा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न ३० औं वार्षिक साधारणसभाले घोषित लाभांश पारित गरेको छ ।

एनएमबी बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार गोयलको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारणसभाले चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ८५ करोड खुद नाफा आर्जन गर्नुका साथै २ खर्ब ८३ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका हाल देशभर २०२ शाखा, १८४ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा छन् ।

एनएमबी बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एनएमबी बैंकले अनलाइन पेमेन्ट गेटवेका लागि एनसीएचएलसँग गर्‍यो सहकार्य

एनएमबी बैंकले अनलाइन पेमेन्ट गेटवेका लागि एनसीएचएलसँग गर्‍यो सहकार्य
एनएमबी बैंकलाई ‘एक्सेलेन्स इन कमर्सियल कार्ड्स बिजनेस’ अवार्ड

एनएमबी बैंकलाई ‘एक्सेलेन्स इन कमर्सियल कार्ड्स बिजनेस’ अवार्ड
एनएमबी बैंकको लाभांश घोषणा

एनएमबी बैंकको लाभांश घोषणा
एनएमबी बैंकको सफ्टपोस सेवा सुरु, स्मार्टफोनबाटै कार्ड भुक्तानी

एनएमबी बैंकको सफ्टपोस सेवा सुरु, स्मार्टफोनबाटै कार्ड भुक्तानी
२० प्रतिशत घट्यो एनएमबी बैंकको नाफा

२० प्रतिशत घट्यो एनएमबी बैंकको नाफा
एनएमबी बैंकको नाफा ४६ प्रतिशत बढ्यो, लाभांश क्षमता १० प्रतिशत

एनएमबी बैंकको नाफा ४६ प्रतिशत बढ्यो, लाभांश क्षमता १० प्रतिशत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित