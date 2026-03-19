काम खोज्दै विदेशिए वैशाखमा ७४ हजार बढी नेपाली

४ जेठ, काठमाडौं । वैशाख महिनामा ७४ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार वैशाखमा ७४ हजार ४ सय २९ जनाले श्रम स्वीकृति (पुन: श्रम स्वीकृति सहित) लिएका हुन् ।
तीमध्ये ६५ हजार १० पुरुष र ९ हजार ४ सय १९ महिला छन् । उक्त अवधिमा ४१ हजार ३ सय २४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ३३ हजार १ सय ५ जनाले पुन: श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
चैत २०८२ मा भने ६१ हजार ८ सय १९ जनाले श्रम स्वीकृति (पुन: श्रम स्वीकृति सहित) लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । चैतको तुलनामा वैशाखमा १२ हजार ६ सय १० जना बढीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्ममा ६ लाख ६१ हजार ७ सय ६१ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जसमा ५ लाख ८२ हजार ९ सय ३९ पुरुष र ७८ हजार ८ सय २२ महिला छन् ।
